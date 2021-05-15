MLB／怵目驚心！ 白襪阿布瑞尤與打者相撞倒地掛彩

季前才傷了主砲希曼尼茲(Eloy Jimenez)的白襪，又傳出壞消息了，今日與皇家的雙重賽首戰，一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）為了搶接多茲爾（Hunter Dozier）擊出的本壘上方界外飛球，兩人因此發生嚴重碰撞，最終皆傷退離場，白襪賠了夫人又折兵，最終以2比6吞下敗仗。

事情發生在2局上半，多茲爾擊出本壘上方飛球後跑向一壘，途中先閃過正在鎖定飛球接殺的白襪捕手葛蘭多（Yasmani Grandal），不料卻迎面撞上也要搶接的阿布瑞尤（Jose Abreu），兩人倒在地上好一段時間，防護員上場查看後，兩人皆退場接受治療。

自2019年9年6日以來，阿布瑞尤未曾缺席任何一場比賽，賽後甚至主動向總教練拉魯沙（Tony La Russa）請纓，在雙重賽第二戰中上陣。而白襪官方隨後也公布了阿布瑞尤的傷勢，除了一些擦挫傷外，初步檢查並沒腦震盪的情形發生，已經是不幸中的大幸，不過對於阿布瑞尤何時回歸陣容，白襪並未多做說明。

阿布瑞尤（Jose Abreu）為了搶接飛球而掛彩 美聯社。

阿布瑞尤傷退後並未給白襪提振士氣，最終遭連敗11場的皇家終止6連勝，季前主砲希曼尼茲(Eloy Jimenez)才因胸部肌腱斷裂，將缺席大半球季，如今再傷去年美聯MVP阿布瑞尤，對極力拼搶美聯中區的白襪來說更顯步履蹣跚。