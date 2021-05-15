快訊

西湖捷運站外凌晨驚傳情殺 20歲女出站遭前男友砍傷

會考社會／地理偏難圖表多 國際糧食日、綠建築入題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／剛說大谷累了延後登板 「打者翔平」敲第11轟

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「投手大谷」投球累了延後先發沒關係，「打者翔平」正常發揮本季第11轟出爐。 美聯社
「投手大谷」投球累了延後先發沒關係，「打者翔平」正常發揮本季第11轟出爐。 美聯社

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，「二刀流」大谷翔平的下一場投手登板，將會推遲幾天，但外界不必擔心，這次並非因為水泡或任何傷勢問題，「我只是覺得他看起來累了。」

天使今天進行本季第37場比賽，大谷翔平擔任先發第2棒、指定打擊，第6局敲出陽春砲，本季第11轟出爐，這也是他的本季第37場出賽，其中包括「打者大谷」出賽35場，「投手大谷」出賽5場，其中3場為同場投、打。

「投手大谷」前役剛繳出7局失1分、狂飆10次三振好投，但表訂下周三擔任先發投手面對紅襪隊的計畫，現在確定將會推遲。

麥登今天賽前表示，昨天看大谷在打擊區上的表現，注意他有些累了，所以球團決定預先採取應對措施，雖不會跳過他的先發，但將會延後幾天登板。

「我們會延遲他的先發，現在還不知道會改到何時。」麥登表示，「他沒有水泡問題，一點事情也沒有，我們只是採取主動，這樣對他才是最好的。」

麥登誇讚大谷翔平本季至今的表現好棒棒，但對他有一件期望的事，「隨著賽季進行，誠實地說出他的身體感覺，那會是很重要的一件事。」麥登強調，他們不希望疲憊對大谷造成進一步的問題，像是影響投球機制，「所以我們決定給他多一點時間恢復。」

大谷翔平 天使 紅襪

延伸閱讀

MLB／大谷翔平創多項超狂里程碑 美媒驚嘆「前所未見」

MLB／在KD申請大谷翔平交易後 透納：我該何去何從？

杜蘭特也瘋大谷翔平 喊打電玩要網羅來旗下

MLB／同場解鎖三刀流 大谷翔平上癮了：希望還有機會

相關新聞

MLB／剛說大谷累了延後登板 「打者翔平」敲第11轟

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，「二刀流」大谷翔平的下一場投手登板，將會推遲幾天，但外界不必擔心，這次...

MLB／波賈茲兩分砲重擊 紅襪擊敗運動家終止3連敗

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪柏格茨今晚首局下就開轟，擊出兩分全壘打及全場進帳3打點，助球隊以8比1擊敗奧克蘭運動家，並...

MLB／大谷翔平創多項超狂里程碑 美媒驚嘆「前所未見」

結束了去年難堪的賽季後，大谷翔平本季重啟「二刀流」身分，並在投打兩端都有突出表現，天使官網記者包林格(Rhett Bollinger)也撰文，條列幾項本季大谷翔平達成的里程碑，大讚這位日籍二刀流的開季

MLB／老將價值！希爾6.2局9K無失分 光芒勝洋基躲過橫掃

美國職棒大聯盟MLB資深左投希爾今天先發投6.2局，送出9次三振，只被打出3支安打無失分，加上梅多斯一支兩分砲在內的3支...

MLB／接種疫苗洋基還8人中鏢！托瑞斯確診 大聯盟要查

近期走出谷底的洋基，戰績正當起飛之時，今(14)日卻傳出當家游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）等8名隊職員確診新冠肺炎，洋基官方也宣布將協助接受隔離，不過上述8人先前曾接種疫苗卻還是二度中鏢

MLB／染疫復出還是勇 釀酒人柏恩斯58K無保送創紀錄

釀酒人隊投手柏恩斯（Corbin Burnes）從疫情中康復歸隊，今天登板先發，在投出本季第一次保送前，送出了58次三振...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。