MLB／剛說大谷累了延後登板 「打者翔平」敲第11轟

天使隊總教練麥登（Joe Maddon）今天宣布，「二刀流」大谷翔平的下一場投手登板，將會推遲幾天，但外界不必擔心，這次並非因為水泡或任何傷勢問題，「我只是覺得他看起來累了。」

天使今天進行本季第37場比賽，大谷翔平擔任先發第2棒、指定打擊，第6局敲出陽春砲，本季第11轟出爐，這也是他的本季第37場出賽，其中包括「打者大谷」出賽35場，「投手大谷」出賽5場，其中3場為同場投、打。

「投手大谷」前役剛繳出7局失1分、狂飆10次三振好投，但表訂下周三擔任先發投手面對紅襪隊的計畫，現在確定將會推遲。

麥登今天賽前表示，昨天看大谷在打擊區上的表現，注意他有些累了，所以球團決定預先採取應對措施，雖不會跳過他的先發，但將會延後幾天登板。

「我們會延遲他的先發，現在還不知道會改到何時。」麥登表示，「他沒有水泡問題，一點事情也沒有，我們只是採取主動，這樣對他才是最好的。」

麥登誇讚大谷翔平本季至今的表現好棒棒，但對他有一件期望的事，「隨著賽季進行，誠實地說出他的身體感覺，那會是很重要的一件事。」麥登強調，他們不希望疲憊對大谷造成進一步的問題，像是影響投球機制，「所以我們決定給他多一點時間恢復。」