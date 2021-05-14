MLB／波賈茲兩分砲重擊 紅襪擊敗運動家終止3連敗

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪波賈茲今晚首局下就開轟，擊出兩分全壘打及全場進帳3打點，助球隊以8比1擊敗奧克蘭運動家，並止住紅襪3連敗和避免兩隊系列3連戰被橫掃。

賽前3連敗的紅襪，是在10日以1比4敗給巴爾的摩金鶯，又分別在11日與12日輸掉與運動家系列3連戰的前兩場。

不願3場盡墨的紅襪派理查茲（Garrett Richards）先發，他獨撐6局無失分，被敲5支安打投出3次四壞保送並三振紅襪打者4人次，贏得近來4場先發的第3勝。

至於運動家的米納亞（Sean Manaea）只丟了2局就被擊出10支安打、1次四壞保送與2個三振，失分創本季最高的7分，而且是本季先發局數最短，承擔敗投。

紅襪除了波賈茲（Xander Bogaerts）打擊建功，隊友達貝克（Bobby Dalbec）也在2局下追加1支兩分砲，馬蒂內茲（J.D. Martinez）分別在首局與6局下，擊出帶有1分打點的安打，累計本季至今進帳33打點全隊最高。

紅襪及運動家兩隊戰績目前同為23勝16敗，分居美聯東區及西區之首，另與戰績23勝15敗的國聯中區聖路易紅雀及23勝14敗的國聯西區舊金山巨人，並列目前聯盟勝場最多的球隊。