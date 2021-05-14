快訊

獨／獅子會成員確診！曾參加前會長聯誼 逾30對夫妻遭隔離

震撼！台灣蘋果日報突宣布：5月18日起報紙停刊

MLB／波賈茲兩分砲重擊 紅襪擊敗運動家終止3連敗

中央社 / 波士頓13日綜合外電報導
波賈茲。 路透
波賈茲。 路透

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪波賈茲今晚首局下就開轟，擊出兩分全壘打及全場進帳3打點，助球隊以8比1擊敗奧克蘭運動家，並止住紅襪3連敗和避免兩隊系列3連戰被橫掃。

賽前3連敗的紅襪，是在10日以1比4敗給巴爾的摩金鶯，又分別在11日與12日輸掉與運動家系列3連戰的前兩場。

不願3場盡墨的紅襪派理查茲（Garrett Richards）先發，他獨撐6局無失分，被敲5支安打投出3次四壞保送並三振紅襪打者4人次，贏得近來4場先發的第3勝。

至於運動家的米納亞（Sean Manaea）只丟了2局就被擊出10支安打、1次四壞保送與2個三振，失分創本季最高的7分，而且是本季先發局數最短，承擔敗投。

紅襪除了波賈茲（Xander Bogaerts）打擊建功，隊友達貝克（Bobby Dalbec）也在2局下追加1支兩分砲，馬蒂內茲（J.D. Martinez）分別在首局與6局下，擊出帶有1分打點的安打，累計本季至今進帳33打點全隊最高。

紅襪及運動家兩隊戰績目前同為23勝16敗，分居美聯東區及西區之首，另與戰績23勝15敗的國聯中區聖路易紅雀及23勝14敗的國聯西區舊金山巨人，並列目前聯盟勝場最多的球隊。

運動家

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 傳出球員染疫洋基大敗給光芒

MiLB／紅襪大讚「令人興奮的手臂」 劉致榮將以先發養成

MLB／遊騎兵卡洪兩分彈 棒打美聯東區龍頭紅襪

MLB ／單局灌6分奠勝基 金鶯客場勝運動家

相關新聞

MLB／大谷翔平創多項超狂里程碑 美媒驚嘆「前所未見」

結束了去年難堪的賽季後，大谷翔平本季重啟「二刀流」身分，並在投打兩端都有突出表現，天使官網記者包林格(Rhett Bollinger)也撰文，條列幾項本季大谷翔平達成的里程碑，大讚這位日籍二刀流的開季

MLB／老將價值！希爾6.2局9K無失分 光芒勝洋基躲過橫掃

美國職棒大聯盟MLB資深左投希爾今天先發投6.2局，送出9次三振，只被打出3支安打無失分，加上梅多斯一支兩分砲在內的3支...

MLB／接種疫苗洋基還8人中鏢！托瑞斯確診 大聯盟要查

近期走出谷底的洋基，戰績正當起飛之時，今(14)日卻傳出當家游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）等8名隊職員確診新冠肺炎，洋基官方也宣布將協助接受隔離，不過上述8人先前曾接種疫苗卻還是二度中鏢

再會了普荷斯！大聯盟神獸默默退役下場猶如中職張泰山

千禧世代的超級強打普荷斯(Albert Pujols)退役了！ 有別於同一世代大腕級球星，例如：洋基隊長基特(Derek Jeter)、魔球投手李維拉(Mariano Rivera)與紅襪強

MLB／波賈茲兩分砲重擊 紅襪擊敗運動家終止3連敗

美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪柏格茨今晚首局下就開轟，擊出兩分全壘打及全場進帳3打點，助球隊以8比1擊敗奧克蘭運動家，並...

MLB／今日戰績表 傳出球員染疫洋基大敗給光芒

MLB今日戰績表 藍鳥 8:4 勇士 費城人 1:9 國民 皇家 3:4 老虎 紅雀 2:0 釀酒人 雙城 2:4 白襪 巨人 3:1 海盜 洋基 1:9 光芒 運動家 1:8 紅襪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。