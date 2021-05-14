MLB／大谷翔平創多項超狂里程碑 美媒驚嘆「前所未見」

結束了去年難堪的賽季後，大谷翔平本季重啟「二刀流」身分，並在投打兩端都有突出表現，天使官網記者包林格(Rhett Bollinger)也撰文，條列幾項本季大谷翔平達成的里程碑，大讚這位日籍二刀流的開季表現是前所未見。

雖然近期陷入低潮，仍難以掩蓋大谷翔平亮眼開季成績，打擊方面出賽34場，繳出.257/.303/.574打擊三圍，敲出一度並列大聯盟第一的10支全壘打，跑出6次盜壘，進帳26分打點；投手丘上，在25.2局中投出2.10防禦率，飆出40次三振。根據《Baseball Reference》數據，大谷翔平目前繳出2.1WAR(勝場貢獻值)，高居大聯盟第4。

包林格列出多項本季大谷翔平創造的超狂數據，包括日前面對太空人先發登板後，大谷在隔天以開路先鋒之姿出賽，成為自1916年洋基卡德威（Ray Caldwell）後，再有球員創下此紀錄。

而前役面對太空人先發登板，比賽後段大谷翔平移防至右外野守備，成為自1900年以來，第3位在當日先發投出10次三振後，隨後上場守備的投手，也是繼1968年雙城投手陶瓦（Cesar Tovar）之後，首見先發登板後同場移防至右外野的球員。此外大谷翔平本季3度在取消指定打擊的情況下上場打擊，這也是自1973年引進DH後前所未聞的情況。