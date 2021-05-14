MLB／老將價值！希爾6.2局9K無失分 光芒勝洋基躲過橫掃

美國職棒大聯盟MLB資深左投希爾今天先發投6.2局，送出9次三振，只被打出3支安打無失分，加上梅多斯一支兩分砲在內的3支安打掃進4分，讓光芒9比1大勝洋基。

紐約洋基與坦帕灣光芒的3連戰，首戰洋基3比1獲勝；次役洋基靠王牌投手柯爾（Gerrit Cole）壓制光芒打線，再以1比0贏球；今天輪到光芒41歲老將希爾（Rich Hill）發威。

希爾今天用他本季最多的104球投6.2局，送出9次三振、3個保送，只被擊出3支安打無失分，在球隊贏球的情況下，拿下個人本季第2勝。他連續無失分的局數，也累積到17.2局。

光芒指定打擊梅多斯（Austin Meadows）今天有5打數3安打的表現，其中還包括一發兩分砲，一共打進4分打點。

此役，光芒在1局下半就靠迪亞茲（Yandy Diaz）帶有兩分打點的安打先馳得點；梅多斯3下的兩分砲，讓光芒4比0持續領先；6下阿羅薩雷納（Randy Arozarena）揮出3分砲，光芒將領先擴大成7比0；梅多斯8下再補上兩分打點安打，讓光芒9比0領先。

洋基只在9上臨去秋波拿下1分，最終讓光芒8分之差留下勝利。

洋基的球員、教練4月7日起陸續開始接種嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗，4月底跨越85%的接種門檻。然而本月11日先傳出多名教練打了疫苗後，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢結果仍呈現陽性反應，今天更是傳出去年曾染疫、這次也打了疫苗的托瑞斯（Gleyber Torres）二度確診的利空消息。