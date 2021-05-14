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MLB／接種疫苗洋基還8人中鏢！托瑞斯確診 大聯盟要查
近期走出谷底的洋基，戰績正當起飛之時，今(14)日卻傳出當家游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）等8名隊職員確診新冠肺炎，洋基官方也宣布將協助接受隔離，不過上述8人先前曾接種疫苗卻還是二度中鏢，大聯盟也將針對此事立案調查。
洋基本周共有8名新冠肺炎確診案例，托瑞斯是唯一一位球員，教練團中則有投手教練布雷克（Matt Blake）、三壘指導教練尼文（Phil Nevin）及一壘指導教練威力茲（Reggie Willits），其餘4人皆為洋基工作人員。
洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示，這8人先前已接種疫苗，而尼文是唯一表現出新冠肺炎症狀的人，不過這些症狀後來都消退了，大聯盟也將針對此事展開調查。
托瑞斯確診後被擺進10天COVID-19傷兵名單，也是這位明星游擊砲在不到1年的時間內再度中鏢。洋基發表聲明表示，已經與大聯盟、醫學人士及紐約州衛生部門接洽，CDC（美國疾病管制與預防中心）也向媒體表示，對於洋基的情況還須深入了解。
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