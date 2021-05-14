快訊

熱翻天！高雄內門11點40分 飆出40.2度高溫

鄰近總統府的台北228紀念館 驚傳員工家屬確診封館一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／接種疫苗洋基還8人中鏢！托瑞斯確診 大聯盟要查

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基當家游擊手托瑞斯兩度確診新冠肺炎。 歐新社
洋基當家游擊手托瑞斯兩度確診新冠肺炎。 歐新社

近期走出谷底的洋基，戰績正當起飛之時，今(14)日卻傳出當家游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）等8名隊職員確診新冠肺炎，洋基官方也宣布將協助接受隔離，不過上述8人先前曾接種疫苗卻還是二度中鏢，大聯盟也將針對此事立案調查。

洋基本周共有8名新冠肺炎確診案例，托瑞斯是唯一一位球員，教練團中則有投手教練布雷克（Matt Blake）、三壘指導教練尼文（Phil Nevin）及一壘指導教練威力茲（Reggie Willits），其餘4人皆為洋基工作人員。

洋基總教練布恩(Aaron Boone)表示，這8人先前已接種疫苗，而尼文是唯一表現出新冠肺炎症狀的人，不過這些症狀後來都消退了，大聯盟也將針對此事展開調查。

托瑞斯確診後被擺進10天COVID-19傷兵名單，也是這位明星游擊砲在不到1年的時間內再度中鏢。洋基發表聲明表示，已經與大聯盟、醫學人士及紐約州衛生部門接洽，CDC（美國疾病管制與預防中心）也向媒體表示，對於洋基的情況還須深入了解。

洋基 Gleyber Torres 新冠肺炎

延伸閱讀

MLB／托瑞斯首轟終於出爐 史坦頓再見安打氣走國民

MLB／靠內安從一壘回本壘得分 洋基托瑞斯上演神奇跑壘

MLB／洋基赫曼好投隔588天再奪勝 托瑞斯猛打賞「洗白」

MLB／洋基打線便秘又輸勇士 教頭不滿托瑞斯「慢跑」態度

相關新聞

MLB／接種疫苗洋基還8人中鏢！托瑞斯確診 大聯盟要查

近期走出谷底的洋基，戰績正當起飛之時，今(14)日卻傳出當家游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）等8名隊職員確診新冠肺炎，洋基官方也宣布將協助接受隔離，不過上述8人先前曾接種疫苗卻還是二度中鏢

再會了普荷斯！大聯盟神獸默默退役下場猶如中職張泰山

千禧世代的超級強打普荷斯(Albert Pujols)退役了！ 有別於同一世代大腕級球星，例如：洋基隊長基特(Derek Jeter)、魔球投手李維拉(Mariano Rivera)與紅襪強

MLB／染疫復出還是勇 釀酒人柏恩斯58K無保送創紀錄

釀酒人隊投手柏恩斯（Corbin Burnes）從疫情中康復歸隊，今天登板先發，在投出本季第一次保送前，送出了58次三振...

MLB／在KD申請大谷翔平交易後 透納：我該何去何從？

大谷翔平的好，連籃網隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）都知道，昨天（12日）在看到前者投完球又跑去守右外野的全能表現後，忍不住要在電玩遊戲《The Show》中與隊友詹姆斯（Mike James

MLB／今日戰績表 洋基柯爾8局飆12K氣走光芒

MLB今日戰績表 金鶯 1:7 大都會 紅人 5:1(10局) 海盜 小熊 1:2(10局) 印地安人 教士 5:3(7局) 洛磯 教士 2:3(8局) 洛磯(雙重戰) 費城人 5:2(

MiLB／陳聖平生涯首轟出爐 躍上官網報導標題

效力響尾蛇隊低階1A的台灣小將陳聖平，今天先發出賽3打數敲出1安，唯一安打就是一發全壘打，生涯首轟出爐，不過所屬的維塞利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。