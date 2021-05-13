MLB／在KD申請大谷翔平交易後 透納：我該何去何從？

大谷翔平的好，連籃網隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）都知道，昨天（12日）在看到前者投完球又跑去守右外野的全能表現後，忍不住要在電玩遊戲《The Show》中與隊友詹姆斯（Mike James）申請交易，並在推文中表示願意用國民隊游擊手透納（Trea Turner）跟他交易，沒想到今天透納本人回覆道：「我到底該何去何從？」

Still don’t know if I’ve been benched or traded?? 😐 https://t.co/8YjG279eJL — Trea Turner (@treavturner) May 12, 2021

大谷翔平本季投打都表現不俗，打擊上繳出.257/ .303/ .574的打擊三圍，10支全壘打和26分打點，投手身份則主投25.2局1勝0敗，防禦率2.10。然而杜蘭特手握的透納其實也有驚人的表現，鎮守游擊的他有著.318/ .360/ .543的打擊三圍，8轟15分打點外還有國聯最多的7次盜壘。

昨天大谷翔平主投7局僅失1分，還送出10次三振，投球工作結束後，球隊還得仰仗他的打擊能力，8局又被調去守右外野，這讓杜蘭特心癢癢，想在電玩中與詹姆斯申請交易，可惜對方無情回道：「朋友，你最好不要，我不同意。」

Different breed. Trading for him now in the show, trea turner might have to dip lol — Kevin Durant (@KDTrey5) May 12, 2021

這則推文也迅速引發熱議，美國運動媒體《FOX Sports》引用他們的對話，「連杜蘭特也是大谷翔平的粉絲。」然而這就讓透納有些難堪了，他在推特上回覆：「還是不知道我現在是替補還是被交易？」國民隊隊友羅斯（Joe Ross）也開玩笑道：「唉，毫無忠誠。」