MLB／在KD申請大谷翔平交易後 透納：我該何去何從？

大谷翔平的好,連籃網隊一哥杜蘭特(Kevin Durant)都知道,昨天(12日)在看到前者投完球又跑去守右外野的全能表現後,忍不住要在電玩遊戲《The Show》中與隊友詹姆斯(Mike James)申請交易,並在推文中表示願意用國民隊游擊手透納(Trea Turner)跟他交易,沒想到今天透納本人回覆道:「我到底該何去何從?」

Still don’t know if I’ve been benched or traded?? 😐 https://t.co/8YjG279eJL

大谷翔平本季投打都表現不俗,打擊上繳出.257/ .303/ .574的打擊三圍,10支全壘打和26分打點,投手身份則主投25.2局1勝0敗,防禦率2.10。然而杜蘭特手握的透納其實也有驚人的表現,鎮守游擊的他有著.318/ .360/ .543的打擊三圍,8轟15分打點外還有國聯最多的7次盜壘。

昨天大谷翔平主投7局僅失1分,還送出10次三振,投球工作結束後,球隊還得仰仗他的打擊能力,8局又被調去守右外野,這讓杜蘭特心癢癢,想在電玩中與詹姆斯申請交易,可惜對方無情回道:「朋友,你最好不要,我不同意。」

Different breed. Trading for him now in the show, trea turner might have to dip lol