再會了普荷斯！大聯盟神獸默默退役下場猶如中職張泰山

千禧世代的超級強打普荷斯(Albert Pujols)退役了！

有別於同一世代大腕級球星，例如：洋基隊長基特(Derek Jeter)、魔球投手李維拉(Mariano Rivera)與紅襪強打老爹歐提茲(David Ortiz)等，於球季開打前就發表退休宣言並利用球季巡迴各個球場接受球迷歡送與發表感言，普荷斯閃電退役令人不知所措。也許，就連普荷斯自己都不知道2021年5月4日與光芒隊比賽，是自己偉大職業生涯中的告別作。

沒有歡送、沒有淚水，更沒有球迷祝福，只有一紙冷冰冰新聞稿與一場僅有總教練麥登(Joe Maddon)、總裁卡皮諾(John Carpino)與總管米納西安(Perry Minasian)三人所主持的視訊新聞發布會。宣告一代神獸普荷斯被天使隊DFA。這也意味著天使球隊正式與普神分道揚鑣，劃清界線。

對於普荷斯面臨「被退役」窘境，許多大聯盟名人堂級球星紛紛都跳出來為他叫屈。 美聯社

很多球迷會認為或許普荷斯的天使時代就此畫下句點，但是以他的名氣很快想必會為他開啟另一扇機會之門，甚至許多球評認為普荷斯仍有許多落腳之處。例如：去白襪，與其恩師拉魯薩(Tony La Russa)重持往日之情。或者去印地安人與皇家這些年輕的球隊傳承其畢生經驗給未來一代新勢力。要不然，普荷斯可重回老東家紅雀懷抱，享受紅雀球迷最後歡呼聲再卸下球衣。然而，事件發展至今，普荷斯經紀人電話始終沒有響起，這也意味著，普荷斯被迫退役已成無法改變的事實。

對於普荷斯面臨「被退役」窘境，許多大聯盟名人堂級球星紛紛都跳出來為普荷斯叫屈。神之右手馬丁尼茲(Pedro Marinez)、歐提茲與貝爾川(Adrian Beltre)都對於天使隊所作出決定感到不解。或許，天使隊決定反映出職業棒球現實，畢竟現年41歲普荷斯早已不再是過去神獸級打者，再加上今年又吃下近2400萬美金薪資，可是過去一向標榜著傳承與尊重球星的大聯盟，是不應該會出現如此粗糙決策。況且普荷斯距離達成生涯700轟乃是近在咫尺，如今這已經是個不可能任務。

普荷斯如今遭遇不然令人聯想到中職張泰山。兩人的遭遇近乎是如出一徹。

普荷斯如今遭遇不然令人聯想到中職的張泰山。兩人的遭遇近乎是如出一徹。兩人都是所屬職業聯盟內名人堂級的神獸級強打人物，但是都在生涯尾聲時與所屬球隊的經營團隊發生齟齬，導致最後在沒有球迷與隊友祝福下被迫退役。而且兩人恰好都機會達成生涯全壘打里程碑時，慘遭球隊釋出，因此無法順利達陣，可說是同病相憐。

那麼接下來普荷斯傳奇將要如何撰寫？

相信球迷再次見到普荷斯將會是在名人堂入選儀式上了。雖然普荷斯在天使時期的表現並不如紅雀時期般亮眼，可是過去在被問及如果入選名人堂時，將會以哪ㄧ隊身份入選時，謙厚的普荷斯曾表達以「無帽」(No Cap Insignia)身份入選，好報答天使老闆莫瑞諾(Arte Moreno)知遇之恩。不過，在此次事件後，情況可望就此改觀。未來古柏鎮內普荷斯十之八九將會以紅雀球員的身份入選。

普荷斯能有機會再次穿上紅雀隊5號球衣嗎？ 法新社

如果普荷斯能再次穿上紅雀隊5號的球衣，站上布希體育場 (Busch Stadium)與老戰友莫里納(Yadier Monlina)攜手完成生涯最後一場比賽，兩位未來名人堂傳奇人物一同向聖路易球迷說聲告別，也為千禧世代正式畫下的句點，那可是多麼令人期待且催淚的劇本？但事與願違，大聯盟仍舊是利益掛帥的組織，普荷斯只好帶著沒有祝福，以不到2成的打擊率，黯然被迫高掛球鞋，結束了其不完美輝煌生涯。