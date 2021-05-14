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MLB／今日戰績表 傳出球員染疫洋基大敗給光芒

聯合新聞網 / 整理
洋基傳出球員染疫，對光芒之役仍照常進行。 路透
洋基傳出球員染疫，對光芒之役仍照常進行。 路透

MLB今日戰績表

藍鳥 8:4 勇士

費城人 1:9 國民

皇家 3:4 老虎

紅雀 2:0 釀酒人

雙城 2:4 白襪

巨人 3:1 海盜

洋基 1:9 光芒

運動家 1:8 紅襪

遊騎兵 3:4 太空人

紅人 8:13 洛磯

馬林魚 5:1 響尾蛇

印地安人 4:2 水手

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:10 皇家 vs. 白襪

06:35 巨人 vs. 海盜

07:05 洋基 vs. 金鶯

07:10 天使 vs. 紅襪

07:10 小熊 vs. 老虎

07:10 大都會 vs. 光芒

07:37 費城人 vs. 藍鳥

08:10 勇士 vs. 釀酒人

08:10 皇家 vs. 白襪

08:10 運動家 vs. 雙城

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

09:40 紅人 vs. 洛磯

09:40 國民 vs. 響尾蛇

10:10 印地安人 vs. 水手

10:10 馬林魚 vs. 道奇

10:10 紅雀 vs. 教士

球隊戰績表

太空人

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