MLB／今日戰績表 傳出球員染疫洋基大敗給光芒

近期走出谷底的洋基，戰績正當起飛之時，今(14)日卻傳出當家游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）等8名隊職員確診新冠肺炎，洋基官方也宣布將協助接受隔離，不過上述8人先前曾接種疫苗卻還是二度中鏢

2021-05-14 11:46