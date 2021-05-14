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MLB／今日戰績表 傳出球員染疫洋基大敗給光芒
MLB今日戰績表
藍鳥 8:4 勇士
費城人 1:9 國民
皇家 3:4 老虎
紅雀 2:0 釀酒人
雙城 2:4 白襪
巨人 3:1 海盜
洋基 1:9 光芒
運動家 1:8 紅襪
遊騎兵 3:4 太空人
紅人 8:13 洛磯
馬林魚 5:1 響尾蛇
印地安人 4:2 水手
MLB明日賽程
時間 客場 主場
03:10 皇家 vs. 白襪
06:35 巨人 vs. 海盜
07:05 洋基 vs. 金鶯
07:10 天使 vs. 紅襪
07:10 小熊 vs. 老虎
07:10 大都會 vs. 光芒
07:37 費城人 vs. 藍鳥
08:10 勇士 vs. 釀酒人
08:10 皇家 vs. 白襪
08:10 運動家 vs. 雙城
08:10 遊騎兵 vs. 太空人
09:40 紅人 vs. 洛磯
09:40 國民 vs. 響尾蛇
10:10 印地安人 vs. 水手
10:10 馬林魚 vs. 道奇
10:10 紅雀 vs. 教士
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