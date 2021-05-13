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MLB／今日戰績表 洋基柯爾8局飆12K氣走光芒
MLB今日戰績表
金鶯 1:7 大都會
紅人 5:1(10局) 海盜
小熊 1:2(10局) 印地安人
教士 5:3(7局) 洛磯
教士 2:3(8局) 洛磯(雙重戰)
費城人 5:2(10局) 國民
運動家 4:1 紅襪
皇家 2:4 老虎
洋基 1:0 光芒
藍鳥 4:1 勇士
紅雀 1:4 釀酒人
雙城 1:9 白襪
天使 8:13 太空人
馬林魚 3:2 響尾蛇
水手 1:7 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:20 藍鳥 vs. 勇士
01:05 費城人 vs. 國民
01:10 皇家 vs. 老虎
01:40 紅雀 vs. 釀酒人
02:10 雙城 vs. 白襪
06:35 巨人 vs. 海盜
07:10 洋基 vs. 光芒
07:10 運動家 vs. 紅襪
08:10 遊騎兵 vs. 太空人
08:40 紅人 vs. 洛磯
09:40 馬林魚 vs. 響尾蛇
10:10 印地安人 vs. 水手
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