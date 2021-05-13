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MLB／今日戰績表 洋基柯爾8局飆12K氣走光芒

聯合新聞網 / 整理
洋基柯爾飆12k。 路透
洋基柯爾飆12k。 路透

MLB今日戰績表

金鶯 1:7 大都會

紅人 5:1(10局) 海盜

小熊 1:2(10局) 印地安人

教士 5:3(7局) 洛磯

教士 2:3(8局) 洛磯(雙重戰)

費城人 5:2(10局) 國民

運動家 4:1 紅襪

皇家 2:4 老虎

洋基 1:0 光芒

藍鳥 4:1 勇士

紅雀 1:4 釀酒人

雙城 1:9 白襪

天使 8:13 太空人

馬林魚 3:2 響尾蛇

水手 1:7 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:20 藍鳥 vs. 勇士

01:05 費城人 vs. 國民

01:10 皇家 vs. 老虎

01:40 紅雀 vs. 釀酒人

02:10 雙城 vs. 白襪

06:35 巨人 vs. 海盜

07:10 洋基 vs. 光芒

07:10 運動家 vs. 紅襪

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:40 紅人 vs. 洛磯

09:40 馬林魚 vs. 響尾蛇

10:10 印地安人 vs. 水手

球隊戰績表

太空人

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