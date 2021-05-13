MLB／真要當五局塞揚？史奈爾開季至今從沒投滿六局

教士今天（13日）與洛磯進行單日雙重賽，第一戰由2018年美聯塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）登板先發，不過他連五局都撐不到，僅投四局失2分退場，最終洛磯隊在延長賽以3：2擊敗教士，看來他想擺脫「五局塞揚」臭名還需等等。

史奈爾過去在光芒隊時期就經常受到球團的小心呵護，他的使用說明書似乎就是不讓他對決到第三輪打者，2018年的塞揚票選也一度引起爭議，不少球迷認為即便史奈爾當時有著僅1.89的自責分率，但整季只投180.2局實在太少，太空人隊的「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）還比較有資格獲獎。

本季轉戰至教士後，教練團似乎想依樣畫葫蘆，說來奇怪，史奈爾例行賽至今的先發失分的不算多，但球隊連嘗試的機會都不給，本季先發8場，其中沒有一場投球局數超過6局，最多的只有在4月24日時面對道奇，當時投了5.1局失2分下場，被嘲笑為「五局塞揚」並不是沒有道理。