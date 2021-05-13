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MLB／柯爾生涯1500K達標 更創僅次於「巨怪」紀錄
紐約洋基最初開季時戰績不穩，只靠王牌柯爾（Gerrit Cole）獨撐大樑，今天（13日）面對「心魔」光芒，柯爾再度站出來，以8局無失分好投帶走勝利，順便達標了自己生涯第1500次三振的紀錄。
柯爾此役主投8局，還送出多達12次三振，僅被敲零星4安沒有失分，可謂又一場「宰制級」表現，笑納本季第五勝，也在3局三振菲利普斯（Brett Phillips）時達標生涯1500K，更是在僅212場的出賽數達成，名列歷史第二，僅次於「巨怪」藍迪強森（Randy Johnson），後者僅花了206場就達到。
在本季8場的先發中，柯爾就有5場達到雙位數三振且0保送，創下洋基隊史新高，值得一提的是，史上單季最多雙位數三振且沒有保送的場次是7次，而這個紀錄的保持人也是柯爾，看來今年非常有機會刷新自己的紀錄。
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