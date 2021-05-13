MLB／大谷「先發隔日一棒」105年首見 打擊率卻不佳

天使隊今天以1：9輸給太空人隊，日籍好手大谷翔平4打數未敲安，不過光站在場上就已經是罕見情景，昨天先發投球、今天擔任開路先鋒，這是大聯盟105年來的第一次。

大谷翔平昨天才投出7局、10次三振、失1分的好比賽，而且還兼任第二棒，8局離開投手丘轉守右外野，今天再次上場擔任第一棒、指定打擊，大聯盟上一次先發投球下一場打第一棒的球員，已是1916年的卡德威（Ray Caldwell）。

大谷上一次擔任第一棒也已是2020年9月3日對教士隊的比賽，天使總教練麥登（Joe Maddon）賽前對媒體表示，大谷翔平對棒球的任何面向都有興趣，「每一場比賽他都準備好了。」

今天擔任開路先鋒的大谷翔平，首打席遭三振，3局上敲出左外野界外飛球出局，6局再次遭到三振，8局則敲出滾地球出局，總計4打數無安打，有2次三振，打擊率下降到2成57

事實上，大谷翔平先發登板隔天的打擊表現都會下滑，本季在先發完隔天出賽，合計15打數敲出3支安打，打擊率2成整，低於平均，反倒是同場投打時打得更好，本季三次同場「二刀流」打擊表現是10打數4安打，打擊率高達4成。

天使全隊敲出6安，唯一得分在8局上布特拉（Drew Butera）的高飛犧牲打，而太空人隊靠著5發全壘打拿下9分，分別是亞土維（Jose Altuve）、艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的陽春砲，古瑞爾（Yuli Gurriel）、塔克（Kyle Tucker）的兩分砲，以及麥考米克（Chas McCormick）三分砲。