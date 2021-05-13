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MLB／一傷未平一傷又起 勇士王牌索洛卡又要動刀

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士年輕王牌索洛卡（Mike Soroka）。 美聯社
勇士年輕王牌索洛卡（Mike Soroka）。 美聯社

2019年投出塞揚身手的勇士年輕王牌索洛卡（Mike Soroka），去年由於右腳阿基里斯腱撕裂而賽季報銷，2021開季時卻再度傳出右肩傷勢，原本預計下個月就要回歸的他，今天（13日）又傳出壞消息，他的右腳阿基里斯腱又要開刀了。

在去年縮水賽季，索洛卡在一場先發中傷了右腳，經診斷後確定為阿基里斯腱撕裂，賽季報銷，復健直到今年球季，但在開季前又傳出右肩傷勢，導致復出時間二度推遲，預計6月有機會重返賽場的他，因為近日行走時感到右腳不適，診斷後決定再次動刀。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）無奈表示：「他是一個認真的球員，復健明明已經有所進展，他也相當渴望重回賽場，可惜事實就是如此，我討厭這些。」

勇士隊以打擊火力兇猛著稱，不過細看他們的投手陣容也不容小覷，去年兩位先發新秀弗里德（Max Fried）與安德森（Ian Anderson）陸續收成，再加上回春的老將摩頓（Charlie Morton），絕對是足以衝擊總冠軍的勁旅，可惜王牌索洛卡一傷未平一傷又起，現在他們能否稱霸國東都充滿變數。

復健

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