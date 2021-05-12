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MLB／同場解鎖三刀流 大谷翔平上癮了：希望還有機會
大谷翔平今(12)日先發登板面對太空人，也肩負打線第二棒重要任務，更在比賽後段移防右外野，完成同場三刀流的壯舉，大谷翔平賽後受訪時表示，守外野有很多樂趣，並希望以後經常能這樣做。
8局上在雙方1比1平手狀態下，雖然右外野手沃德（Tyler Ward）上局才擊出追平比分的陽春砲，但考量大谷翔平9局上仍有一次打擊機會，天使總教練麥登（Joe Maddon）選擇將沃德換下，並將投手丘上的大谷移防至右外野。
不過天使牛棚壓不住太空人凌厲的攻勢，單局攻下4分超前，而大聯盟生涯首度鎮守右外野的大谷沒有守備機會，9上最後一個打席也遭到三振，賽後大谷接受訪問時表示，在一場比賽中擔任3種不同的角色有很多樂趣，並期望經常做出此般調度，「這完全取決於麥登，我只是專注在打擊，用球棒做出貢獻，他才會把我擺在外野，這樣我就能多得到幾次打擊機會。」
教頭梅登賽後以「完美的風暴」讚大谷的表現，「他展示了所有的才能，投球壓制力十足，即便被敲出全壘打，但那一球在其他球場只會是平凡的飛球。」
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