MLB／菊池雄星飆新高11K 無奈牛棚遭道奇小將一棒擊沉

極力避免連續7個系列賽無法取勝的道奇，今(12)日面對水手有好的開始，儘管前半段受制於日籍投手菊池雄星，但道奇打線在7、8兩局展開反擊，包括小將勒克斯(Gavin Lux)擊出本季首轟，也是幫助球隊超前的3分彈，最終道奇以6比4力克水手，取得系列賽開門紅。

結束連日客場征戰後，道奇今日主場迎戰水手，推出少年強投布勒(Walker Buehler)登板先發，卻遭水手3轟擊潰，海尼格（Mitch Haniger）擊出單場雙響炮，布勒主投7局被敲4安掉4分，雖然送出8K仍難掩蓋不佳狀態。

水手日籍先發菊池雄星前半場威風八面，最快球速甚至來到97英哩，主投6.1局狂飆生涯新高11次三振，卻在7局上遭遇亂流，留下2人在壘時退場，而接替的隊友米西維茲(Anthony Misiewicz)無法守成，遭席格(Corey Seager)擊出安打，送回壘上2位跑者再丟2分，不過水手仍以4比3領先道奇。

仍有機會取得勝投的菊池雄星，無奈牛棚再次放火，佈局投手蒙特洛(Rafael Montero)順利解決首2位打者後，遭泰勒（Chris Taylor）擊出安打，對貝蒂（Matt Beaty）投出觸身球，此時輪到面臨2成打擊率保衛戰的勒克斯，面對蒙特洛96英哩速球，一棒扛出中右外野大牆外，也是勒克斯本季首轟，也幫助道奇取得2分領先優勢，9上終結者簡森(Kenley Jensen)送出2K強力把關下，最終道奇以6比4擊敗水手，在系列賽2連戰中取得首勝。