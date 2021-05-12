快訊

北市SOGO復興館疑有確診者足跡 1630提早打烊全館消毒

沒在怕？萬華2確診都在茶室工作 記者實地走訪仍傳歡唱聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 大谷同場三刀流救不了天使

聯合新聞網 / 整理
大谷此戰除了先發、打擊還有守備，創造同場三刀流奇景。 美聯社
大谷此戰除了先發、打擊還有守備，創造同場三刀流奇景。 美聯社

MLB今日戰績表

遊騎兵 2:4 巨人

小熊 2:3 印地安人

紅人 2:7 海盜

費城人 6:2 國民

運動家 3:2 紅襪

皇家 7:8 老虎

金鶯 2:3 大都會

洋基 3:1 光芒

藍鳥 5:3 勇士

紅雀 6:1 釀酒人

雙城 3:9 白襪

天使 1:5 太空人

教士 8:1 洛磯

馬林魚 3:11 響尾蛇

水手 4:6 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:10 金鶯 vs. 大都會

00:35 紅人 vs. 海盜

01:10 小熊 vs. 印地安人

03:10 教士 vs. 洛磯

06:40 教士 vs. 洛磯(雙重戰)

07:05 費城人 vs. 國民

07:10 運動家 vs. 紅襪

07:10 皇家 vs. 老虎

07:10 洋基 vs. 光芒

07:20 藍鳥 vs. 勇士

07:40 紅雀 vs. 釀酒人

08:10 雙城 vs. 白襪

08:10 天使 vs. 太空人

09:40 馬林魚 vs. 響尾蛇

10:10 水手 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MLB／連KD都瘋大谷翔平：現在就把他交易過來！

大谷翔平「二刀流」造成的旋風不單只限於棒球界，就連籃網隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）也為之瘋狂，他在推特表示：「我現在在《The Show》就把他交易過來！」 Different bree

MLB／大谷7局10K敲安還演三刀流 創下69年來未見景象

天使隊日籍好手大谷翔平今日面對太空人隊，不僅再現同場「二刀流」，投手大谷7局10K僅失1分，打者大谷也敲安，8局下更轉任...

MLB／大谷翔平投完7局跑去守外野 連對手教練都嘖嘖稱奇

洛杉磯天使隊大谷翔平今天（12日）又有創舉！他在先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投後，8局下跑去外野擔任右外野手，全能的表現讓對手總教練貝克（Dusty Baker）都嘖嘖稱奇。 大谷

神之開局卻爛尾收場 普荷斯職業生涯讓人惋惜

洛杉磯天使隊準名人堂獎得主兼拉丁重砲手普荷斯(Albert Pujols)上周突然被球隊宣布指定讓渡(DFA)，也就是被解雇的意思，天使隊雖然這決定來得快速，但其實早在很久以前就已經可以從各種端倪看出

MLB／別再說薪水小偷！ 邦賈納連5場好投寫百年神數據

去年賽季陷入掙扎的響尾蛇王牌邦賈納（Madison Bumgarner），似乎已從低潮中走出，今(12)日面對馬林魚再繳7局飆9K無失分，拿下本季第4場勝投，邦賈納最近5場出賽WHIP(每局被上壘率)

MLB／洋基蒙哥馬利回穩飆9K 桑契斯開砲還秀超狂阻殺

度過開季大迷航，近期洋基終找回應有實力，今日面對光芒推派先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）登板，主投6局飆出9次三振平個人生涯紀錄，奪下本季第2勝，打線上賈吉(Aaron Judg

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。