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MLB／今日戰績表 大谷同場三刀流救不了天使
MLB今日戰績表
遊騎兵 2:4 巨人
小熊 2:3 印地安人
紅人 2:7 海盜
費城人 6:2 國民
運動家 3:2 紅襪
皇家 7:8 老虎
金鶯 2:3 大都會
洋基 3:1 光芒
藍鳥 5:3 勇士
紅雀 6:1 釀酒人
雙城 3:9 白襪
天使 1:5 太空人
教士 8:1 洛磯
馬林魚 3:11 響尾蛇
水手 4:6 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
00:10 金鶯 vs. 大都會
00:35 紅人 vs. 海盜
01:10 小熊 vs. 印地安人
03:10 教士 vs. 洛磯
06:40 教士 vs. 洛磯(雙重戰)
07:05 費城人 vs. 國民
07:10 運動家 vs. 紅襪
07:10 皇家 vs. 老虎
07:10 洋基 vs. 光芒
07:20 藍鳥 vs. 勇士
07:40 紅雀 vs. 釀酒人
08:10 雙城 vs. 白襪
08:10 天使 vs. 太空人
09:40 馬林魚 vs. 響尾蛇
10:10 水手 vs. 道奇
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