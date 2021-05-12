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MLB／別再說薪水小偷！ 邦賈納連5場好投寫百年神數據
去年賽季陷入掙扎的響尾蛇王牌邦賈納（Madison Bumgarner），似乎已從低潮中走出，今(12)日面對馬林魚再繳7局飆9K無失分，拿下本季第4場勝投，邦賈納最近5場出賽WHIP(每局被上壘率)僅0.47，也是自1915年後再有此般鬼神數據。
邦賈納延續近期好手趕，面對馬林魚主投7局只被擊出4安無失分，飆出9次三振沒有保送，速球均速來到92英哩，雖然尚未回到巔峰時期水準，但仍讓馬林魚打者吃足苦頭。而在最近5場出賽當中，邦賈納單場沒有丟超過1分，距離自己在2016年寫下連續6場的紀錄僅一步之差。
不過更加驚人的是，邦賈納近5場比賽的WHIP低到只有0.47，是自名人堂球星亞歷山大（Pete Alexander）的0.42後，國聯投手在連續5場先發中最低的WHIP，2019年響尾蛇與邦賈納簽下5年8500萬美元合約，去年正式披上蛇袍卻表現不佳，直到本季初狀況仍低迷，被諷是「薪水小偷」，在擺脫開季低潮後，本季邦賈納開低走高拿下4勝2負，防禦率降至4.12，WHIP是夠水準的1.01。
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