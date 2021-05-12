MLB／大谷二刀流屬奇才 旅美小將陳聖平喊佩服

日本球星大谷翔平兼顧投球和打擊的「二刀流」身手，轟動美國棒壇，目前在小聯盟「練功」的台灣小將表示，多守位是目前美國趨勢，但二刀流不是一般人做得到的境界。

高中有個外號叫「新竹大谷翔平」、場上9個位置都能守，20歲、老家在台東的阿美族好手陳聖平今年在美國小聯盟低階1A展開職業生涯，球團將他定位游擊手為主，兼練二壘位置，放棄以往又投又打的「二刀流」。

投打兩頭跑的難度，陳聖平很能體會。他說，成德高中青棒隊時期，在教練蔡丞賢的協助之下，多花一些時間同時訓練投球和打擊，練完打擊、守備，接著又去練投手。

不只訓練的時間比別人多，陳聖平說，訓練過後身體會疲勞，需要好好放鬆，才能夠避免受傷，因此除了訓練量比別人多，時間分配還要顧及身體的恢復。

初嘗職業水準，在小聯盟最低階已經看到不少好手的陳聖平說，他僅是學生棒球的「二刀流」，而大谷翔平能夠在美國棒球的最高殿堂有這樣的表現，「真的太猛了，一般人沒有辦法做到，很佩服大谷翔平」。

跟陳聖平同在響尾蛇低階1A的維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide），捕手林家正在美國已經7年， 他從高中留美，擁有大學校隊資歷，對美國棒球的趨勢更有一番觀察。

林家正說，美國從大學隊到小聯盟，球員養成朝向多個守備位置發展，他大學時期主要擔任捕手，兼任一壘手，現在進入職業，捕手兼守一壘很普遍，像陳聖平游擊兼任二壘，或隊友外野兼練內野的都有。

林家正說，現在小聯盟的趨勢是，每個球員至少可以守兩個位置，一方面教練的調度可以更靈活，一方面球員也可以增加自身的價值。

不過身兼兩個守備位置，需要花時間去練，但身兼投手和打擊又是另外一回事，經常需要與投手溝通的林家正說，投手在美國要生存已經不簡單，無論是訓練比賽都有很多細節要顧，更何況像大谷能夠在投球與打擊都達到頂尖，更是不容易，「非常了不起」。