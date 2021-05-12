MLB／洋基蒙哥馬利回穩飆9K 桑契斯開砲還秀超狂阻殺

度過開季大迷航，近期洋基終找回應有實力，今日面對光芒推派先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）登板，主投6局飆出9次三振平個人生涯紀錄，奪下本季第2勝，打線上賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)各貢獻1發陽春彈，其中桑契斯更是上演「強肩」阻殺跑者美技，最終洋基以3：1戰勝光芒。

蒙哥馬利主投6局飆出9次三振平個人生涯紀錄。 美聯社。

蒙哥馬利（Jordan Montgomery）此役表現出色，僅在3下遭祖尼諾(Mike Zunino)陽春砲狙擊掉分，整場比賽只被敲出2支安打，退場前更連續解決8名光芒打者，蒙哥馬利完成6局任務後退場，另送出平生涯最多的9次三振，拿下自4月6日本季初登板以來首場勝利。此戰蒙哥馬利3球種交互運用，頻頻誘使光芒打者出棒，拿手武器變速球甚至製造高達9次揮空。

Jordan Montgomery had every pitch working tonight. Look at the balance and effectiveness of his top three:



23 fastballs - 12 swings, 4 whiffs

23 changeups - 15 swings, 9 whiffs (!!)

22 curveballs - 8 swings, 4 whiffs — Max Goodman (@MaxTGoodman) May 12, 2021

洋基後援投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）投2局沒有失分，而終結者查普曼（Aroldis Chapman）9局上場收尾時，米道斯（Austin Meadows）先藉游擊手失誤站上一壘，隨後查普曼一顆失投球讓桑契斯無法掌握，米道斯見狀立即奔向二壘，但球在經過反彈後很快回到桑契斯手中，再以高達84英哩球速送至二壘手手套，順利抓到米道斯，也幫助查普曼度過危機，拿下賽季第8次救援成功，而洋基也收下過去10場比賽中第8勝，戰績也提升至19勝16負名列美東第2，僅以2場勝差落後紅襪。