MLB／洋基蒙哥馬利回穩飆9K 桑契斯開砲還秀超狂阻殺

度過開季大迷航,近期洋基終找回應有實力,今日面對光芒推派先發左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)登板,主投6局飆出9次三振平個人生涯紀錄,奪下本季第2勝,打線上賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)各貢獻1發陽春彈,其中桑契斯更是上演「強肩」阻殺跑者美技,最終洋基以3:1戰勝光芒。

蒙哥馬利主投6局飆出9次三振平個人生涯紀錄。 美聯社。

蒙哥馬利(Jordan Montgomery)此役表現出色,僅在3下遭祖尼諾(Mike Zunino)陽春砲狙擊掉分,整場比賽只被敲出2支安打,退場前更連續解決8名光芒打者,蒙哥馬利完成6局任務後退場,另送出平生涯最多的9次三振,拿下自4月6日本季初登板以來首場勝利。此戰蒙哥馬利3球種交互運用,頻頻誘使光芒打者出棒,拿手武器變速球甚至製造高達9次揮空。

Jordan Montgomery had every pitch working tonight. Look at the balance and effectiveness of his top three:



23 fastballs - 12 swings, 4 whiffs

23 changeups - 15 swings, 9 whiffs (!!)

22 curveballs - 8 swings, 4 whiffs