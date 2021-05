MLB／連KD都瘋大谷翔平：現在就把他交易過來！

大谷翔平「二刀流」造成的旋風不單只限於棒球界,就連籃網隊一哥杜蘭特(Kevin Durant)也為之瘋狂,他在推特表示:「我現在在《The Show》就把他交易過來!」

Different breed. Trading for him now in the show, trea turner might have to dip lol