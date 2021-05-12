MLB／連KD都瘋大谷翔平：現在就把他交易過來！

大谷翔平「二刀流」造成的旋風不單只限於棒球界，就連籃網隊一哥杜蘭特（Kevin Durant）也為之瘋狂，他在推特表示：「我現在在《The Show》就把他交易過來！」

Different breed. Trading for him now in the show, trea turner might have to dip lol — Kevin Durant (@KDTrey5) May 12, 2021

大谷翔平今天（12日）又有驚人表現，除了先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投，又跑去守右外野，這讓籃網隊詹姆斯（Mike James）忍不住標註隊友杜蘭特表示：「你看到這個了嗎？」

杜蘭特在休息日愛打電動的嗜好早已不是什麼新聞，只是沒想到大聯盟官方的棒球遊戲《The Show》系列他也有涉略，他在下方回覆詹姆斯：「不同種類，現在在The Show就把他交易來，我猜透納（Trea Turner）接下來的數值會下調。」似乎在暗指自己在隊史模式下要用自己擁有的透納向詹姆斯的大谷進行交易，只是詹姆斯隨後無情答道：「我不同意。」

大谷翔平本季投打都表現不俗，打擊上繳出.265/ .312/ .591的打擊三圍，10支全壘打和26分打點，投手身份則主投25.2局1勝0敗，防禦率2.10。然而杜蘭特手握的透納其實也有驚人的表現，鎮守游擊的他有著.322/ .366/ .548的打擊三圍，8轟15分打點外還有國聯最多的7次盜壘。