快訊

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平投完7局跑去守外野 連對手教練都嘖嘖稱奇

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平在先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投後，8局下跑去外野擔任右外野手。 美聯社
大谷翔平在先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投後，8局下跑去外野擔任右外野手。 美聯社

洛杉磯天使隊大谷翔平今天（12日）又有創舉！他在先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投後，8局下跑去外野擔任右外野手，全能的表現讓對手總教練貝克（Dusty Baker）都嘖嘖稱奇。

大谷翔平本季投打都表現火燙，雖然近期棒子有冷卻的跡象，總教練梅登（Joe Maddon）還是把他排在第二棒，同時也先發登板面對太空人，主投7局只失1分，並睽違3年再繳雙位數三振的10K，當比數來到1：1平手時，教練要他繼續待在場上改守右外野，生涯首次同場「三刀流」解鎖。

據聯盟紀錄指出，1900年後在單場投出10次以上三振又跑去守其他守位的球員只有兩位，分別是1952年哈迪克斯（Harvey Haddix）和1970年麥克道維爾（Sam McDowell），大谷翔平成為名留青史的第三人。

最終天使牛棚無法守成，以1：5輸球，太空人總教練貝克也不禁稱讚身為對手的大谷翔平：「這是我看過他投球表現最棒的一次先發，球速落在95到99英里，而且控球壓得低，甚至投完球還跑去守右外野。」曾經在季後賽「比小眼睛」歧視亞洲人的古巴重砲古瑞爾（Yuli Gurriel）也讚道：「他是百萬中選一的球員，能投能打也能跑，存在這世上實在是太不可思議了。」

太空人 古巴 洛杉磯

相關新聞

MLB／大谷7局10K敲安還演三刀流 創下69年來未見景象

天使隊日籍好手大谷翔平今日面對太空人隊，不僅再現同場「二刀流」，投手大谷7局10K僅失1分，打者大谷也敲安，8局下更轉任...

MLB／大谷翔平投完7局跑去守外野 連對手教練都嘖嘖稱奇

洛杉磯天使隊大谷翔平今天（12日）又有創舉！他在先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投後，8局下跑去外野擔任右外野手，全能的表現讓對手總教練貝克（Dusty Baker）都嘖嘖稱奇。 大谷

神之開局卻爛尾收場 普荷斯職業生涯讓人惋惜

洛杉磯天使隊準名人堂獎得主兼拉丁重砲手普荷斯(Albert Pujols)上周突然被球隊宣布指定讓渡(DFA)，也就是被解雇的意思，天使隊雖然這決定來得快速，但其實早在很久以前就已經可以從各種端倪看出

MLB／教士新星塔提斯驚傳確診 教頭：像肚子挨了一拳

聖地牙哥教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日（12日）進入傷兵名單，因為他在新冠肺炎的檢測中呈陽性，此外隊友普洛法（Jurickson Profar）與馬泰歐（Jorge

MLB／筒香嘉智遭光芒DFA 總管：不是我們預期的結果

光芒隊日籍野手筒香嘉智表現不如預期，今天被球隊放入指定轉讓名單（DFA），剩下交易、下放、釋出三條路，至少大聯盟目前不需...

MLB／潛規則應被淘汰！「雷神」痛批老派棒球愚蠢

去年教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在球隊大比分領先時敲出滿貫砲，引起遊騎兵總教練不滿，認為他違反了棒球的「潛規則」，該事件也引發了一連串新舊世代的爭議，大都會先發投手辛德賈德（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。