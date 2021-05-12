MLB／大谷翔平投完7局跑去守外野 連對手教練都嘖嘖稱奇

洛杉磯天使隊大谷翔平今天（12日）又有創舉！他在先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投後，8局下跑去外野擔任右外野手，全能的表現讓對手總教練貝克（Dusty Baker）都嘖嘖稱奇。

大谷翔平本季投打都表現火燙，雖然近期棒子有冷卻的跡象，總教練梅登（Joe Maddon）還是把他排在第二棒，同時也先發登板面對太空人，主投7局只失1分，並睽違3年再繳雙位數三振的10K，當比數來到1：1平手時，教練要他繼續待在場上改守右外野，生涯首次同場「三刀流」解鎖。

據聯盟紀錄指出，1900年後在單場投出10次以上三振又跑去守其他守位的球員只有兩位，分別是1952年哈迪克斯（Harvey Haddix）和1970年麥克道維爾（Sam McDowell），大谷翔平成為名留青史的第三人。

最終天使牛棚無法守成，以1：5輸球，太空人總教練貝克也不禁稱讚身為對手的大谷翔平：「這是我看過他投球表現最棒的一次先發，球速落在95到99英里，而且控球壓得低，甚至投完球還跑去守右外野。」曾經在季後賽「比小眼睛」歧視亞洲人的古巴重砲古瑞爾（Yuli Gurriel）也讚道：「他是百萬中選一的球員，能投能打也能跑，存在這世上實在是太不可思議了。」