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MLB／潛規則應被淘汰！「雷神」痛批老派棒球愚蠢

聯合新聞網 / 綜合報導
大都會先發投手，外號「雷神」的辛德賈德（Noah Syndergaard）近日受訪直言棒球的潛規則相當愚蠢，應該要捨棄舊有思想，甚至需要來點垃圾話。 歐新社
大都會先發投手，外號「雷神」的辛德賈德（Noah Syndergaard）近日受訪直言棒球的潛規則相當愚蠢，應該要捨棄舊有思想，甚至需要來點垃圾話。 歐新社

去年教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在球隊大比分領先時敲出滿貫砲，引起遊騎兵總教練不滿，認為他違反了棒球的「潛規則」，該事件也引發了一連串新舊世代的爭議，大都會先發投手辛德賈德（Noah Syndergaard）近日受訪直言這些潛規則相當愚蠢，棒球應該要捨棄舊有思想，甚至需要來點垃圾話。

身為年輕世代代表，辛德賈德認為棒球應該要有更多娛樂性和話題性，不該受到一些老舊觀念限制：「我覺得任何『不成文』的規定都很愚蠢，我們需要有新潮的做法。」

辛德賈德表示：「棒球比賽變得太軟弱了，我們應該來點垃圾話，就像包爾（Trevor Bauer）與塔提斯那樣。」本季加入道奇的包爾一直都是聯盟的問題兒童，也常在推特上與網友隔空互嗆，日前在對決教士時指稱塔提斯偷看了捕手打的暗號，兩人甚至在社群網站上正面對決。

「我認為他們對棒球有正面的影響，球迷一定也相當喜歡。」辛德賈德透露，在2020年進行韌帶置換手術（Tommy John）賽季報銷的他，本季尚未有出賽紀錄，預計6月時將回歸。

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