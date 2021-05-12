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MLB／洋基三壘指導教練教練 打完疫苗後仍染疫
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）仍在肆虐，紐約洋基教練出現打完疫苗後依舊染疫的案例。
洋基今天在聲明中表示，已完成接種的三壘指導教練尼文（Phil Nevin）染疫，隊上幾名教練預料將不會參與接下來的一些比賽。
洋基與坦帕灣光芒的3連戰今天揭開序幕，但數名教練已確定缺席今天的首戰。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，球隊是9日以3比2擊敗華盛頓國民後，在前往佛州的路上時接到尼文篩檢結果呈陽性的消息。
洋基在聲明中說：「尼文目前正在坦帕進行隔離程序。在聯盟的規範與建議下，已展開額外的篩檢和接觸史追蹤。」
據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers forDisease Control and Prevention）說法，完成疫苗注射的民眾中，仍有極小比例的人會於暴露在病毒之中後感染COVID-19。
洋基的球員、教練4月7日起陸續開始接種嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗，4月底跨越85%的接種門檻，依照聯盟的安全規範，在休息室、休息區和其他場所的限制能夠鬆綁。
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