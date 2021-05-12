快訊

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

傳今日「本土確診逾10例」！基隆、中和、萬華都有個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／教士新星塔提斯驚傳確診 教頭：像肚子挨了一拳

聯合新聞網 / 綜合報導
聖地牙哥教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日（12日）進入傷兵名單，因為他在新冠肺炎的檢測中呈陽性。 美聯社
聖地牙哥教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日（12日）進入傷兵名單，因為他在新冠肺炎的檢測中呈陽性。 美聯社

聖地牙哥教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日（12日）進入傷兵名單，因為他在新冠肺炎的檢測中呈陽性，此外隊友普洛法（Jurickson Profar）與馬泰歐（Jorge Mateo）也被列為密切接觸者，一同被放進傷兵名單。

教士教練丁格勒（Jayce Tingler）表示塔提斯是無症狀感染者，而普洛法與馬泰歐是遵循聯盟的防疫協定才將它們放入傷兵名單，上述兩人並沒有呈現陽性。

丁格勒說：「這就像肚子挨了一拳，我在FaceTime中與塔提斯視訊，至少他看起來不錯，不過似乎精神上受到了些打擊。」

根據大聯盟防疫協定，出於新冠肺炎疫情被放入傷兵名單的球員不用待上十天，只要他們在接下來的幾次檢驗中呈現陰性就可以重返球隊。

塔提斯本季打擊率僅.240，雖然起步較晚，但7次的盜壘是國聯之最，9支全壘打也名列國聯第二，在打擊區的貢獻無疑是教士舉足輕重的進攻要角，如今再次進入傷兵名單，球隊只好拉上3名小聯盟球員，並讓金河成頂上游擊空缺，范姆(Tommy Pham)則以先發左外野手身份登場。

新冠肺炎 疫情

相關新聞

MLB／大谷7局10K敲安還演三刀流 創下69年來未見景象

天使隊日籍好手大谷翔平今日面對太空人隊，不僅再現同場「二刀流」，投手大谷7局10K僅失1分，打者大谷也敲安，8局下更轉任...

MLB／大谷翔平投完7局跑去守外野 連對手教練都嘖嘖稱奇

洛杉磯天使隊大谷翔平今天（12日）又有創舉！他在先發登板繳出7局僅失1分附帶10次三振的好投後，8局下跑去外野擔任右外野手，全能的表現讓對手總教練貝克（Dusty Baker）都嘖嘖稱奇。 大谷

神之開局卻爛尾收場 普荷斯職業生涯讓人惋惜

洛杉磯天使隊準名人堂獎得主兼拉丁重砲手普荷斯(Albert Pujols)上周突然被球隊宣布指定讓渡(DFA)，也就是被解雇的意思，天使隊雖然這決定來得快速，但其實早在很久以前就已經可以從各種端倪看出

MLB／教士新星塔提斯驚傳確診 教頭：像肚子挨了一拳

聖地牙哥教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日（12日）進入傷兵名單，因為他在新冠肺炎的檢測中呈陽性，此外隊友普洛法（Jurickson Profar）與馬泰歐（Jorge

MLB／筒香嘉智遭光芒DFA 總管：不是我們預期的結果

光芒隊日籍野手筒香嘉智表現不如預期，今天被球隊放入指定轉讓名單（DFA），剩下交易、下放、釋出三條路，至少大聯盟目前不需...

MLB／潛規則應被淘汰！「雷神」痛批老派棒球愚蠢

去年教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在球隊大比分領先時敲出滿貫砲，引起遊騎兵總教練不滿，認為他違反了棒球的「潛規則」，該事件也引發了一連串新舊世代的爭議，大都會先發投手辛德賈德（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。