MLB／教士新星塔提斯驚傳確診 教頭：像肚子挨了一拳

聖地牙哥教士隊超新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）在今日（12日）進入傷兵名單，因為他在新冠肺炎的檢測中呈陽性，此外隊友普洛法（Jurickson Profar）與馬泰歐（Jorge Mateo）也被列為密切接觸者，一同被放進傷兵名單。

教士教練丁格勒（Jayce Tingler）表示塔提斯是無症狀感染者，而普洛法與馬泰歐是遵循聯盟的防疫協定才將它們放入傷兵名單，上述兩人並沒有呈現陽性。

丁格勒說：「這就像肚子挨了一拳，我在FaceTime中與塔提斯視訊，至少他看起來不錯，不過似乎精神上受到了些打擊。」

根據大聯盟防疫協定，出於新冠肺炎疫情被放入傷兵名單的球員不用待上十天，只要他們在接下來的幾次檢驗中呈現陰性就可以重返球隊。

塔提斯本季打擊率僅.240，雖然起步較晚，但7次的盜壘是國聯之最，9支全壘打也名列國聯第二，在打擊區的貢獻無疑是教士舉足輕重的進攻要角，如今再次進入傷兵名單，球隊只好拉上3名小聯盟球員，並讓金河成頂上游擊空缺，范姆(Tommy Pham)則以先發左外野手身份登場。