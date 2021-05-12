MLB／大谷7局10K敲安還演三刀流 創下69年來未見景象

天使隊日籍好手大谷翔平今日面對太空人隊，不僅再現同場「二刀流」，投手大谷7局10K僅失1分，打者大谷也敲安，8局下更轉任外野手，拔出「第三刀」，創下大聯盟69年來未見的新景象，然而全能表現仍救不了天使隊，最終以1：5落敗。

投手大谷修正過去壞球偏多的毛病，跟前面4場先發、18.2局投出19次保送相比，今天投88球裡有62顆好球，單場1次保送是本季新低，10次三振則是本季新高，全場僅被敲4安，唯一失分是5局下被塔克（Kyle Tucker）敲出陽春砲，防禦率2.10。

大谷的生涯100K達陣之日，雖在8局上等到沃德（Taylor Ward）的陽春砲，將比數追平、避免吞下敗投，但7局大谷投球退場後，8局下天使牛棚崩盤，一口氣丟掉4分。

打者大谷前2打數是滾地、三振出局，7局上敲安上壘，一度讓天使隊形成無人出局、一二壘有人的大好局面，不料隊友一次雙殺打、一次滾地出局，讓大谷只能停在三壘，回不了本壘。

7局下結束投球任務後，打者大谷還不想退場，8局下轉任右外野手，大聯盟上一次出現球員先發投球後轉任野手的場景，已要追溯到1952年9月29日的哈蒂克斯（Harvey Haddix）。

而自1900年大聯盟現代棒球年代開始，投出10K且同場擔任非投手位置的，大谷是史上第三人，前有哈蒂克斯的11K、守右外野以及1970年7月7日麥克道威爾（Sam McDowell）的15K、守二壘。

9局下大谷雖然再獲打擊機會，然而吞下三振，今天總計4打數1安打，另有2次三振，打擊率為2成65。