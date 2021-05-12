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MLB／投手百K+打者50轟 大谷成史上第4人
天使隊日籍「二刀流」好手大谷翔平今天再次身兼投打出賽，7局投球送出10次三振，生涯百K在第4局達陣，成為大聯盟史上第4位達成「打者50轟、投手100K」的球員。
大谷翔平今天修正壞球過多的毛病，但三振功力一樣驚人，全場10次三振是本季新高，其中4局下對艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）投出的本場第4次三振，也是個人大聯盟生涯第100次三振。
大谷成為1900年以來，史上第4人能夠達成「打者50轟、投手100K」，前3人是貝比魯斯（Babe Ruth）、林德爾（Johnny Lindell）以及安凱爾（Rick Ankiel）。
另外，大谷翔平以75.1局達到生涯100K，是日籍球員第二快，僅次于2006年齋藤隆的75局，超越1995年野茂英雄的77局。
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