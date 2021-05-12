MLB／「心在球場但身體不行了」 席摩曼確定退役

這次是真的要退休了，曾經的國民隊王牌、兩度入選明星賽、兩度獲塞揚選票、無安打比賽、國聯勝投王，現在是釀酒人隊先發投手的席摩曼（Jordan Zimmermann）在今天（12日）正式宣布高掛球鞋。

再12天就要過35歲生日的席摩曼透過視訊宣布這項消息，以往從不喜形於色的他語帶哽咽：「在經歷15年的棒球生涯，我的心還在球場上，但身體已經不行了。」、「我認為是時候宣告退役，也很開心可以為自己的人生開啟下一個篇章。」

曾效力華盛頓國民與底特律老虎的前明星右投席摩曼，休賽季與密爾瓦基釀酒人簽下小聯盟合約，遲遲等不到回歸機會的他原本有意就此在4月底時就高掛球鞋，沒想到在本月2日時再度被拉上大聯盟，不過退化的身手讓他本季的成績持續處於掙扎狀態。

回顧生涯，席摩曼在13年的大聯盟生涯中出賽279場，繳出95勝91敗、防禦率4.07，他生涯最精華的時期都奉獻給國民，繳出70勝50敗、3.32的自責分率，連兩年入選明星賽外，還在2014年投出隊史第一場無安打比賽，然而在2016年與老虎簽下5年1.1億美元大約後身手急速下滑，僅繳出25勝41敗，防禦率5.63，自此之後便一去不復返。

對於退休的規劃，席摩曼表示自己會去旅行個幾天：「老實說，我沒有認真想過，在完成這邊的事之後，我想我應該會北上到自己湖邊的房子生活個幾天。」