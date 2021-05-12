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MLB／筒香嘉智遭光芒DFA 總管：不是我們預期的結果

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
光芒隊日籍野手筒香嘉智表現不如預期，正是遭到指定轉讓。 法新社
光芒隊日籍野手筒香嘉智表現不如預期，正是遭到指定轉讓。 法新社

光芒隊日籍野手筒香嘉智表現不如預期，今天被球隊放入指定轉讓名單（DFA），剩下交易、下放、釋出三條路，至少大聯盟目前不需要他的戰力。

29歲的筒香嘉智去年以入札制度挑戰美職，與光芒隊簽下2年1200萬美元的合約，入札金240萬美元，第一年在疫情縮水球季中出賽51場、157打數，打擊率1成97差強人意，今年出賽26場、78打數，打擊率僅1成67，沒有全壘打，另有27次三振。

「不是我們預期的結果，也不是筒香嘉智預期的。」光芒總管尼德（Erik Neander）表示：「但這是現時對球隊最好的決定，他很專業、很親切，我們很感謝他的付出。」

隨著一壘手崔志萬有可能明天歸隊，筒香嘉智未來出賽機會更少，球隊因此決定將他放入DFA，接下來7天如果沒有被交易到其他球隊，他將被釋出或下放小聯盟。

尼德表示，光芒3A歡迎筒香嘉智的加入，「我認為他需要固定的出賽機會，相信有更好的筒香還沒發掘出來，但這需要給他一些重整的時間，但是目前大聯盟沒有這個空間。」

筒香嘉智 光芒 大聯盟

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