神之開局卻爛尾收場 普荷斯職業生涯讓人惋惜

洛杉磯天使隊準名人堂獎得主兼拉丁重砲手普荷斯(Albert Pujols)上周突然被球隊宣布指定讓渡(DFA)，也就是被解雇的意思，天使隊雖然這決定來得快速，但其實早在很久以前就已經可以從各種端倪看出所以然，對於美國職棒的圈內人來說，其實這一點都不讓人感到意外，只能說這就是職業棒球，感到惋惜而已。

像筆者這種40-50歲級，追美國棒球約有25年以上經驗的球迷來說，對普荷斯從上大聯盟到現在應該都是很熟悉的。普荷斯正式上大聯盟聖路易紅雀隊那一季-2001年，即使新人球季就打出了MVP身價：37支全壘打、3成29打擊率和130分打點，獲選明星賽、獲得最佳新人獎、銀棒獎和MVP票選第四順位，但他的知名度和歡迎度都沒有隨那些獎項殊榮而快速提升。原因很簡單，當時正是世紀大砲麥奎爾(Mark McGwire)在紅雀隊的最後一年，聖路易球迷…..還有其他的美國職棒球迷等，正在為老麥前一兩年前和芝加哥小熊隊索沙(Sammy sosa)的作弊式追逐全壘打大賽宿醉中，尚未完全清醒，也還來不及接納下一位正要誕生的巨星。

2001年開季時，大聯盟所有的焦點都放在空降美聯的鈴木一朗(左)身上，國聯剛從小聯盟升上來的普荷斯(右)還沒沒無名，沒有人料到這兩位球員會同時成為00年代的超級巨星。 2004 Topps 球員卡

普荷斯其實最風光的時期還是在聖路易，一名球員能得到的殊榮和團體榮耀，都在聖路易紅雀隊得到了，除上述的個人榮耀外，還包含世界大賽冠軍等，所以普荷斯來到天使隊後相對來說是發展的沒有那麼順利，包含今年在內，他老兄在洛杉磯10年，個人成績和對球隊的貢獻，說真的就是個A-至B+級的球員，好不容易有一季全壘打轟了40支(2015年)，結果打擊率下滑至2成5不到，打點不滿百分。在洛杉磯10年，沒有一季打擊率破三成。

其實早在2018年當時天使隊將大谷翔平從日本請來時，處理普荷斯的問題就已經慢慢浮上檯面，因為投打兼優，大谷必須要分食當時已經老邁不利防守的普荷斯的指定打擊時間。記得筆者在當時曾引述美國主流媒體的消息，指出普荷斯對於天使隊找來大谷翔平一事心有芥蒂，還有讀者在文章下方留言認為這是誤會和亂傳。現在可以這麼說，大谷算是普荷斯這次被架走的間接原因之一，當然主要原因還是普荷斯的身手急速下墜。

大谷翔平(右)要在天使隊搞二刀流，打擊能力又比普荷斯(中)更強，加速普荷斯成為球隊中多餘的人物。他還想跟球隊抗議，卻沒有搞清楚現在這支球隊誰才是當家球星？ 2018 Topps 球員卡

在今年開季前2月底，普荷斯的太太在社群上宣布本季將會是普荷斯在大聯盟(不是天使隊)的最後一季，此消息立即引起各界注意，雖然普荷斯馬上出來滅火，但是已經感覺到他本人和天使隊的情緣已走到盡頭。真正引起讓普荷斯提早被趕走的導火線，應該是發生在約兩周前，普荷斯感到自己最近出場機會被嚴重壓縮，先是大谷，又有新人瓦許(Jared Walsh)加入一起搶一壘手和指定打擊的時間，傳說普荷斯在賽前得知又坐板凳消息後，和球隊管理階層爆發口角，導致球隊決定提早解決普荷斯問題。

9日更有新聞傳出，天使上周將老普指定轉讓時，他氣的要去找總教練麥登(Joe Maddon)算帳，從這大概知道天使隊內部對於普荷斯的表現和是誰在做最後的建議。另外，筆者在想普荷斯離開天使球場那天，他和大谷的最後互動又是如何，這也耐人尋味……….

講到普荷斯，就必須提起另一位相當雷同的天才打者，底特律老虎隊的卡布雷拉(Miguel Cabrera)，兩人都是拉丁裔球員，都曾創下打擊三冠王的名號，都在球員生涯的前半段助母隊得過總冠軍，兩人的形象都還不錯(卡布雷拉有過幾次酗酒紀錄)，最重要的是兩人在大聯盟20年左右生涯，都和禁藥疑雲無任何關聯，這是相當不容易的。

老虎一壘手卡布雷拉(右)年薪跟普荷斯(左)不相上下，但打擊衰退程度卻更大，恐怕老虎最後也要壯士斷腕。 2011 Topps 球員卡

就在普荷斯被砍掉的那幾天，卡布雷拉也陷入低潮，他當時正要試圖超越古人貝比魯斯(Babe Ruth)排名大聯盟第45名的生涯2874安打紀錄，不料他陷入空前低潮，連26打席無法擊出任何安打，從4月中傷兵名單後歸隊，28打數只擊出3支安打。讓人不禁聯想卡布雷拉被砍的時候是否也不遠了。

這兩人聯手一起在大聯盟創造了拉丁重砲的美名，相對來說讓美國本土出產的打者掛不住面子。放眼看一下目前美職大聯盟，優等的一壘手其實有，例如亞特蘭大勇士隊的佛里曼(Freddie Freeman)、芝加哥小熊隊的瑞索(Anthony Rizzo)，但兩人在數字上和成就上與兩尊拉丁重砲還有一段距離，其他的例如紅雀隊目前的高史密特(Paul Goldschmidt)、舊金山巨人隊的貝爾特(Brandon Belt)等差得更遠。唯一一位目前在數字方面較接近兩位準名人堂的一壘手是辛辛那提紅人隊的瓦托(Joey Votto)，他入選多次全明星賽，得過一次MVP，打擊水準在巔峰時期也讓投手敬畏，可惜他沒得過總冠軍，而且老瓦是加拿大人……..

這次普荷斯被裁一事，也讓人關心到目前大聯盟的長期合約走向，不論是普荷斯的10年約還是卡布雷拉的8年約，都被拿出來檢驗，結果發現兩人的長約，都是合約走過一半，表現成績和出場數就開始急速下降，所屬球隊等於都當了冤大頭。所以這幾年不但大聯盟球隊在簽大牌球員時，採取更保守的作法，並且也採取趁年輕早簽約的方式，費城費城人隊的哈波(Bryce Harper)、聖地牙哥教士隊的馬查多(Manny Machado)，都是在30歲以前簽長期合約，更別提今年球季前才和教士隊簽下終生契約的游擊手小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)只有22歲，都有別於普荷斯和卡布雷拉分別在31歲簽長約，而瓦托則是在30歲時簽10年約。 所以這三位一壘手雖然在棒球青史上將留下英明，但他們的長約將成為各隊管理階層的未來參考與借鏡。

普荷斯和卡布雷拉的爛尾合約不會是少數特例，哈波(右)和馬恰多(左)的長約等著看，最後幾年也很有機會變成大毒藥。 2018 Topps Bunt 球員卡

普荷斯的打擊神話從聖路易崛起到洛杉磯殞落，從新秀開始就算是平步青雲，這次被天使隊解雇搞得是有一點難堪，或許時光再倒帶，天使隊或許可以找到更客氣、更周全的方式來讓老普有個台階下，但結果還是一樣的，世代級拉丁重砲之一將下台一鞠躬。