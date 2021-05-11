MLB／今日戰績表 大谷熄火慘吞3K

天使今(11)日客場挑戰太空人，克服前半場處於落後的劣勢，6上靠著2發紅不讓打下4分大局，近期狀況慘烈的天使牛棚回穩，守住1分些微差距，終場天使以5比4成功逆轉，而明日將登板先發的大谷翔平，今日繼續擔

2021-05-11 15:01