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MLB／今日戰績表 大谷熄火慘吞3K

聯合新聞網 / 整理
大谷此戰打擊繳白卷，還慘吞3K。 美聯社
大谷此戰打擊繳白卷，還慘吞3K。 美聯社

MLB今日戰績表

紅人 14:1 海盜

紅襪 1:4 金鶯

天使 5:4 太空人

教士 vs. 洛磯 (延期)

馬林魚 2:5 響尾蛇

遊騎兵 1:3 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:45 遊騎兵 vs. 巨人

06:10 小熊 vs. 印地安人

06:35 紅人 vs. 海盜

07:05 費城人 vs. 國民

07:10 運動家 vs. 紅襪

07:10 皇家 vs. 老虎

07:10 金鶯 vs. 大都會

07:10 洋基 vs. 光芒

07:20 藍鳥 vs. 勇士

07:40 紅雀 vs. 釀酒人

08:10 雙城 vs. 白襪

08:10 天使 vs. 太空人(大谷翔平先發)

08:40 教士 vs. 洛磯

09:40 馬林魚 vs. 響尾蛇

10:10 水手 vs. 道奇

球隊戰績表

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