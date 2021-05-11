MLB／伍德7局好投壓制遊騎兵 巨人戰績並列國聯龍頭

舊金山巨人今天在主場迎戰德州遊騎兵，先發投手伍德7局失1分壓制遊騎兵，幫助球隊以3比1取勝，巨人戰績來到21勝14敗，與聖路易紅雀並列國家聯盟龍頭。

巨人先在4局下先馳得點，陣中打者貝爾特（Brandon Belt）敲出陽春全壘打，這是他個人本季第8轟，5局上遊騎兵迅速還以顏色，庫柏森（Charlie Culberson）把握壘上有人機會敲安得分，比數為1比1。

比賽來到7局下，巨人打者杜朋（Mauricio Dubon）在得點圈有人且2出局的情況下上場，並與遊騎兵後援投手金恩（John King）纏鬥到第8球，終於敲出超前比分的安打。

下一棒亞斯特詹斯基（Mike Yastrzemski）則擊出內野滾地球，但遊騎兵野手傳球失誤，讓巨人再跑回一分，巨人就以3比1領先到終場。

伍德（Alex Wood）今天主投7局被敲4安丟1分，送出7次三振、3次保送，並拿下個人本季第4勝，目前投球成績4勝0敗，防禦率1.80。巨人2名後援投手也展現壓制力，3人合力讓遊騎兵全場只敲出6支安打。

遊騎兵先發投手吉布生（Kyle Gibson）也表現不俗，投6局被擊出4安失1分，並送出6次三振、2次保送，但因為後援投手放火，個人無關勝敗。

巨人今天贏球，本季例行賽戰績來到21勝14敗，暫居國家聯盟西區第一名，同時也跟紅雀並列為國家聯盟龍頭。遊騎兵輸球後，戰績為18勝19敗，位居美國聯盟西區第4名。