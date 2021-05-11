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MLB／為明日登板留點力？ 大谷翔平5打數吞3K

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平5打數盡墨，吞下3張老K。 美聯社。
大谷翔平5打數盡墨，吞下3張老K。 美聯社。

天使今(11)日客場挑戰太空人，克服前半場處於落後的劣勢，6上靠著2發紅不讓打下4分大局，近期狀況慘烈的天使牛棚回穩，守住1分些微差距，終場天使以5比4成功逆轉，而明日將登板先發的大谷翔平，今日繼續擔綱2棒DH，不過5打數盡墨，更吞下3張老K。

天使先發投手蓋拉（Junior Guerra）9日才後援登板，今天先發顯然狀況不佳，僅投1局被敲3安掉3分，但中繼接替的蘇亞雷斯(Jose Suarez)成功止血，吃下4局只失1分，也終於等到天使打線力挺，6上瓦許（Jared Walsh）、厄普頓（Justin Upton）接連開轟，布特拉（Drew Butera）高飛犧牲打將比數反超為5比4。

近幾場帶著汽油救火的天使牛棚，合力封鎖4局僅被敲2安無失分，最終天使以5比4喜迎二連勝，至於明天將登板的大谷翔平，本場比賽5打數沒有安打，吞下3次三振，本季打擊率降為0.266，但OPS(攻擊指數)仍是高檔的0.915。

天使 大谷翔平

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