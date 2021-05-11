MLB／才敲雙安、隊友接連受傷 兩屆全明星仍收DFA消息

本季以小聯盟約加盟海盜的前明星三壘手弗瑞茲爾（Todd Frazier），球團為了騰出球員空間，宣布將弗瑞茲爾給DFA，也意味著弗瑞茲爾不會在與前東家紅人的系列賽中出場。

海盜球團在官方推特宣告異動，為了給從讓渡名單上撿來的加梅爾（Ben Gamel）位置，因此選擇將弗瑞茲爾DFA。本賽季弗瑞茲爾出賽13場，35個打數僅擊出3支安打，打擊率0.086，上壘率為0.200。

弗瑞茲爾在2011年效力紅人期間首度登上大聯盟，靠著令人驚豔的長打火力入選兩屆全明星賽，遭到球團交易之後，弗瑞茲爾依序輾轉白襪、洋基、大都會、遊騎兵及海盜，2019年賽季還有2成51、21轟的火力輸出，而生涯始終不以打擊率見長的弗瑞茲爾，近2年缺少長打砲火下，打擊成績始終不理想。

昨(10)日面對小熊才繳出本季首度雙安的弗瑞茲爾，卻在隔天收到DFA消息，而《MLB Trade Rumors》也報導，在內野手莫蘭（Colin Moran）及雷諾斯（Bryan Reynolds）接連出現傷勢的情況下，仍將老經驗的弗瑞茲爾DFA，讓人感到意外。