快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／才敲雙安、隊友接連受傷 兩屆全明星仍收DFA消息

聯合新聞網 / 綜合報導
前明星三壘手弗瑞茲爾（Todd Frazier）遭海盜DFA。 美聯社
前明星三壘手弗瑞茲爾（Todd Frazier）遭海盜DFA。 美聯社

本季以小聯盟約加盟海盜的前明星三壘手弗瑞茲爾（Todd Frazier），球團為了騰出球員空間，宣布將弗瑞茲爾給DFA，也意味著弗瑞茲爾不會在與前東家紅人的系列賽中出場。

海盜球團在官方推特宣告異動，為了給從讓渡名單上撿來的加梅爾（Ben Gamel）位置，因此選擇將弗瑞茲爾DFA。本賽季弗瑞茲爾出賽13場，35個打數僅擊出3支安打，打擊率0.086，上壘率為0.200。

弗瑞茲爾在2011年效力紅人期間首度登上大聯盟，靠著令人驚豔的長打火力入選兩屆全明星賽，遭到球團交易之後，弗瑞茲爾依序輾轉白襪、洋基、大都會、遊騎兵及海盜，2019年賽季還有2成51、21轟的火力輸出，而生涯始終不以打擊率見長的弗瑞茲爾，近2年缺少長打砲火下，打擊成績始終不理想。

昨(10)日面對小熊才繳出本季首度雙安的弗瑞茲爾，卻在隔天收到DFA消息，而《MLB Trade Rumors》也報導，在內野手莫蘭（Colin Moran）及雷諾斯（Bryan Reynolds）接連出現傷勢的情況下，仍將老經驗的弗瑞茲爾DFA，讓人感到意外。

相關新聞

MLB／美聯MVP強力候選 洋基怪力男有望成史上第二人

似乎克服玻璃體質的洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton），本季至今僅缺席4場比賽，在出賽比例提高之下，史坦頓也繳出讓洋基球迷睽違已久的優異表現，根據美媒《SNY》報導，史坦頓持續繳

MLB／今日戰績表 大谷熄火慘吞3K

MLB今日戰績表 紅人 14:1 海盜 紅襪 1:4 金鶯 天使 5:4 太空人 教士 vs. 洛磯 (延期) 馬林魚 2:5 響尾蛇 遊騎兵 1:3 巨人 MLB明日賽程 時間

MLB／伍德7局好投壓制遊騎兵 巨人戰績並列國聯龍頭

美國職棒大聯盟MLB舊金山巨人今天在主場迎戰德州遊騎兵，先發投手伍德7局失1分壓制遊騎兵，幫助球隊以3比1取勝，巨人戰績...

MLB／為明日登板留點力？ 大谷翔平5打數吞3K

天使今(11)日客場挑戰太空人，克服前半場處於落後的劣勢，6上靠著2發紅不讓打下4分大局，近期狀況慘烈的天使牛棚回穩，守住1分些微差距，終場天使以5比4成功逆轉，而明日將登板先發的大谷翔平，今日繼續擔

MLB／才敲雙安、隊友接連受傷 兩屆全明星仍收DFA消息

本季以小聯盟約加盟海盜的前明星三壘手弗瑞茲爾（Todd Frazier），球團為了騰出球員空間，宣布將弗瑞茲爾給DFA，也意味著弗瑞茲爾不會在與前東家紅人的系列賽中出場。 海盜球團在官方推特宣告異動

MLB／在母親面前開轟 亞瑞納多對戰老東家感覺「怪怪的」

紅雀昨(10)日主場迎戰洛磯系列賽的最終戰，強打亞瑞納多（Nolan Arenado）面對老東家，擊出先馳得點的陽春全壘打，老將韋恩萊特（Adam Wainwright）則是繳出8.1局無失分的好表現

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。