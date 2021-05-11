MLB／在母親面前開轟 亞瑞納多對戰老東家感覺「怪怪的」

紅雀昨(10)日主場迎戰洛磯系列賽的最終戰，強打亞瑞納多（Nolan Arenado）面對老東家，擊出先馳得點的陽春全壘打，老將韋恩萊特（Adam Wainwright）則是繳出8.1局無失分的好表現，最終紅雀以2比0完封洛磯。被交易後首度面對洛磯的亞瑞納多，賽後則坦言面對老東家的氛圍很怪。

亞瑞納多首打席面對洛磯先發投手馬奎茲(German Marquez)擊出陽春彈，4下鐵捕莫里納(Yadier Molina)在一壘有人局面，錦上添花擊出中外野深遠二壘安打再下一城。先發投手韋恩萊特一夫當關，主投8.1局被敲3安無失分，投出5次三振3保送，期間一度連續解決9人次，而8局用球數已達113球的韋恩萊特，僅差2人次便能拿下繼2016年後首度完封。

2月一宗重量級交易案來到紅雀的亞瑞納多，職業生涯前8年皆奉獻給洛磯，賽後他坦言對上老東家的系列賽，讓他感覺怪怪的「顯然，我認識這些傢伙很久了，而不管怎麼說，能拿下系列賽勝利是很棒的。」紅雀自4月24日以來，取得14勝4負傲人戰績，是這段時間以來大聯盟最佳戰績。

而亞瑞納多的媽媽米莉也在母親節當天親臨現場觀賽，也讓這位明星三壘手的全壘打更加有意義，紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）表示，「能與家人度過這精采時刻，真是太好了！亞瑞納多完美詮釋了生活就是一切，人們會永遠珍惜這些美妙時刻。」