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MLB／達比修有延後登板 日本四投同日先發宣告破局
近年越來越多日本強投在日職投出身價，進而轉往大聯盟圓夢，原有望將寫下大聯盟新的史頁，在明(12)日出現4名日本投手同日登板的罕見情況，但卻因教士先發投手達比修有延後先發而破局。
天使日前公布大谷翔平將在明日先發登板對決太空人，預計再次行使同場二刀流；而表定昨日面對老虎先發的雙城前田健太，則因天候狀況不佳而延賽，延後兩天面對白襪再次上陣；因水手王牌岡薩雷茲（Marco Gonzales）進入傷病名單，菊池雄星也將提早一天登板面對道奇。
而原本有機會在明日同場先發的達比修有，因今日教士與洛磯之戰天候不佳延賽，原定今日登板的拉梅特（Dinelson Lamet）將會在順延至明日登板，而達比修有則將在13日面對洛磯的雙重戰中打頭陣，也宣告大聯盟首度4名日籍先發投手同日登板的情況破滅。
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