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MLB／筒香嘉智旅美夢恐告終 日媒嘆：老東家也沒位子

聯合新聞網 / 綜合報導
筒香嘉智持續不振，可能將被下放小聯盟。 歐新社
筒香嘉智持續不振，可能將被下放小聯盟。 歐新社

打著「和製大砲」名號赴美的日籍打者筒香嘉智，本季截至目前為止僅有1成67打擊率，沒有敲出任何全壘打，另有5分打點，繳出的成績比去年還要差，根據日媒《AERA dot.》報導，筒香嘉智可能會被下放小聯盟，並提到如果未來回到日職老東家橫濱DeNA，也已經沒有筒香發揮的餘地了。

筒香嘉智在2019年休賽季入札制度，以2年1200萬美元加盟光芒，球團期待他成為中流砥柱，卻遲遲無法兌現打擊天賦，日前也遭日職名宿張本勳調侃，要筒香嘉智盡快回國效力。

光芒主戰一壘手崔志萬目前已在3A進行復健賽，預計不久後將會回到陣容，若再沒有拿出實質表現，光芒可能選擇將筒香嘉智下放小聯盟，美國之旅恐怕就此告終。

在其他大聯盟球隊沒有表達網羅興趣下，合約結束後筒香嘉智或許將返回日職效力，不過一名體育報記者表示，「我認為筒香嘉智可能會回到橫濱，但考量目前球隊陣容配置，可能會感到相當苦手，在後筒香時代，目前擔任左外野手橫濱第4棒的佐野恵太，去年才剛拿下央聯打擊王，右外野有奧斯汀（Tyler Austin）、索托（Neftali Soto）守一壘，而三壘則是由宮崎敏郎鎮守。雖然筒香嘉智過去是支撐橫濱打線的大功臣，回日本還是有人會簽他，但受到疫情影響，我認為年薪大幅縮水是不可避免的。」

雖然挑戰大聯盟以失敗坐收，但筒香嘉智日職生涯205轟就擺在那，某位球隊高層說，「讀賣巨人有可能會簽下他，雖然在FA獲得丸佳浩及梶谷隆幸，但陣中唯一被稱作和製大砲的只有岡本和真，能打出全壘打的選手是很有價值的，另外軟銀也可能會考慮收購他，筒香嘉智是一個有隊長風範的球員，他的態度能成為年輕選手的榜樣，由於軟銀身處太平洋聯盟，球隊可以將他擺在DH。」

復健 疫情 日本 體育

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