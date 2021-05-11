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MLB／狄葛隆傷勢無大礙 仍躲不過傷兵名單

中央社 / 紐約10日專電
紐約大都會隊今天宣布，陣中王牌投手狄葛隆因右側肌肉緊繃進入10天傷兵名單。 美聯社
紐約大都會隊今天宣布，陣中王牌投手狄葛隆因右側肌肉緊繃進入10天傷兵名單。 美聯社

紐約大都會隊今天宣布，陣中王牌投手狄葛隆因右側肌肉緊繃進入10天傷兵名單，所幸磁振造影（MRI）檢查顯示傷勢無大礙，球團暫時鬆一口氣。

狄葛隆（Jacob deGrom）是大聯盟開季以來表現最猛的投手之一，主投40局飆出65次三振，防禦率為傲視大聯盟的0.68。他昨天在主場面對亞利桑那響尾蛇隊，5局僅投68球就主動退場，雖拿到本季第3勝，身體狀況仍備受關注。

這場比賽前4局，狄葛隆都讓對手三上三下，5局上卻控球失準，3年來首度單局投出3次四壞保送，並丟掉一分。6局上他回到投手丘，練投數球後仍感到不適，最後在訓練員陪伴下走回休息區。

大都會起初以「右側不適」形容狄葛隆傷勢，賽後所做的MRI檢查顯示他的身體沒有結構損傷。但球團為保險起見，仍決定將這位兩度獲國家聯盟塞揚獎的強投放入傷兵名單，最快20日可回到陣中。

32歲的狄葛隆月初也因右背闊肌緊繃跳過一場先發，這次進入傷兵名單會待多久，仍是未知數。

狄葛隆是大聯盟先發投手中的「火球男」，直球時速破100英里（約160.9公里）有如家常便飯，打擊也是投手中的佼佼者，大都會球迷本季多次高呼MVP（最有價值球員）替他加油。

他近幾季數度因手肘、背部、頸部等部位輕微傷勢跳過先發，累計3度進入傷兵名單。但他這段期間未經歷重大傷勢，算是耐投的先發投手。自2018年以來，他累計投球局數達529局，高居大聯盟第3。

大都會換新老闆柯恩（Steve Cohen）後氣象一新，季前以10年3.41億美元肥約綁住游擊手林多（Francisco Lindor），奪冠企圖心展露無遺。

截至9日，大都會以16勝13敗暫居國聯東區龍頭。先發輪值少了狄葛隆，大都會短期內須倚重史卓曼（Marcus Stroman）、華克（Taijuan Walker）等戰將。右肘手術後復健中的「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）預計6月中才會復出。

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