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MLB／40歲又怎樣？ 「不死鳥」韋恩萊特力投113球奪勝

聯合新聞網 / 綜合報導
今天是韋恩萊特（右）與莫里納兩人搭配的第280場先發。 美聯社
今天是韋恩萊特（右）與莫里納兩人搭配的第280場先發。 美聯社

紅雀隊上最大的資產莫過於兩位投捕搭擋——韋恩萊特（Adam Wainwright）與莫里納（Yadier Molina）了，今（10）日韋恩萊特更是沒有極限，先發登板主投8.1局只被敲3支安打無失分，送出5次三振和3次保送，甚至用球數還來到113球，一點也不像是8月就要滿40歲的大叔。

原本想挑戰完封的韋恩萊特在9局1出局時被敲安，隨後再對布雷克蒙（Charlie Blackmon）投出保送後下場，他賽後表示：「我知道交由後援投手上場，比我自私地想要完投好得多。」海斯利（Ryan Helsley）在接手後雖然先投出保送形成滿壘，不過下個打者芬特斯（Josh Fuentes）只能擊成游擊方向滾地球，紅雀最後就以再見雙殺結束比賽。

韋恩萊特賽後衝上場給芬特斯一個擁抱，也拍拍老搭檔莫里納的胸膛，似乎對兩人搭配的第280場先發十分滿意，後者在被問到今日韋恩萊特的表現時也笑道：「40歲了又如何？」

紅雀 韋恩萊特 莫里納

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