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MLB／托瑞斯首轟終於出爐 史坦頓再見安打氣走國民
洋基與國民在今（10）日進行系列戰最終戰，憑藉著「托天子」托瑞斯（Gleyber Torres）等待已久的賽季首轟，加上史坦頓（Giancarlo Stanton）9局的再見安打，最終洋基以3：2氣走國民，也在系列戰中取得2勝1敗的優勢。
面對國民投手羅斯（Joe Ross），洋基打線在第3局希克斯（Aaron Hicks）的安打下首開張，6局下開季31場比賽未開轟的托瑞斯也總算開胡，該局結束以取得2：0領先，不過國民在下個半局靠著史瓦伯（Kyle Schwarber）的2分全壘打追平比數。
比數一路持平來到9局下，國民率先派上昨天才救援失敗的終結者韓德（Brad Hand）登板，不過他如前役一般控球找不到準星，先後保送了韋德（Tyler Wade）與代打的賈吉（Aaron Judge），最後被史坦頓打穿內野防線說再見。
洋基在贏球後以18勝16敗重回美東第二，距離第一的紅襪仍有3.5場勝差。
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