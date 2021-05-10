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MLB／天使6投聯手擒道奇 洛城內戰系列勝出

中央社 / 洛杉磯9日綜合外電報導
天使擊敗道奇，一壘手瓦許（右）與DH大谷翔平擊掌慶祝。 路透
天使擊敗道奇，一壘手瓦許（右）與DH大谷翔平擊掌慶祝。 路透

美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯天使道奇的「洛城內戰」，天使今天出動6名投手壓制道奇打線，並靠瓦許3局下適時2分打點二壘安打，終場2比1贏球，也在洛城系列賽3連戰勝出。

路透社報導，天使先發投手昆塔納（Jose Quintana）投4局賞給對手6K、投出5個保送，但與另5名投手只讓道奇擠出4支安打，且道奇游擊手席格（Corey Seager）就包辦3支。

天使右投斯萊格斯（Aaron Slegers）接替昆塔納，1.1局無失分摘勝，本季2勝0敗；克勞迪歐（Alex Claudio）與華森（Tony Watson）守住6、7兩局，梅爾斯（Mike Mayers）8局連飆3K，9局交給守護神伊格禮夏斯（Raisel Iglesias）。

雖然伊格禮夏斯9局上讓道奇1出局進佔一、二壘，但仍沉穩抓下兩個出局數，本季第5次救援成功到手。

天使攻勢也被對方壓制，全場僅6支安打，佛萊徹（David Fletcher）與戈蘭瑟（Phil Gosselin）各敲兩安。

道奇先發包爾（Trevor Bauer）主投6局只被打4支安打掉2分，送出9K與2保送，無奈隊友熄火吞敗。

道奇雖3局上先馳得點，但天使3局下大谷翔平、楚奧特（Mike Trout）相繼獲保送後形成滿壘，瓦許（Jared Walsh）適時補上二壘安打送回兩名跑者，就靠這寶貴兩分贏球，系列賽2勝1負。大谷翔平今天3打數1安打。

道奇 天使 大谷翔平

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