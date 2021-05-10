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MLB／狄葛隆單局3保送後退場 已送MRI檢查

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
狄葛隆先發投到第6局退場，賽後進行MRI核磁共振檢查。 路透
狄葛隆先發投到第6局退場，賽後進行MRI核磁共振檢查。 路透

大都會隊今天以4：2擊敗響尾蛇隊，完成3連戰橫掃、5連勝，贏球卻有隱憂，此役拿下第3勝的塞揚強投狄葛隆（Jacob deGrom），投完5局、僅用68球，第6局熱身投了2球後決定退場，已進行MRI核磁共振檢查，預計明天將有結果。

狄葛隆先前因身體右側緊繃而跳過一次先發，今天已是休了10天後再度登板，前5局只被敲出1安打、失1分，送出6次三振，表現依舊出色，但第6局站上投手丘後，試投了2球，便揮手叫上防護員。

總教練羅哈斯（Luis Rojas）表示，「沒有任何疼痛，只是緊繃，他是這麼跟防護員說的。」大都會等待MRI檢查結果中，羅哈斯表示，「我會靜待結果，再來規畫下一步該怎麼做。」

狄葛隆此役丟掉的唯一1分，出現在第5局，單局內出現3次保送，這僅是他生涯第2次單局內投出3次保送，就已透露了他的身體可能有狀況。

隊友也很關心他的傷情，外野手康佛托（Michael Conforto）說：「我們都不樂見他提早退場，他一直都非常謹慎，不會在感覺不對勁的情況下投球，我們現在還不知道是什麼情況，所以猜測沒有意義，我們期待會有最好的結果。」

狄葛隆 大都會

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