MLB／扭轉前一戰遭完封無安打局面 印地安人9比2勝紅人
美國職棒大聯盟MLB印地安人今天主場迎戰來犯的紅人，赫南德茲在4局下滿壘時揮出清壘三壘安打，助球隊以9比2扳回一城，一洗上一戰遭紅人完封全場無安打之恥。
克里夫蘭印地安人在昨天前一次對陣時遭到辛辛那提紅人投手麥利（Wade Miley）完封，以0比3失利後，今天打擊大爆發，全場揮出11支安打，其中拉米雷斯（Jose Ramirez）、包爾斯（Jake Bauers）及內勒（Josh Naylor）各貢獻兩支。
4局下印地安人以3比1領先時，赫南德茲（Cesar Hernandez）揮出右外野貼著邊線的三壘安打，清光壘上所有跑者，把比數一口氣拉開到6比1。
拉米雷斯在6局下的二壘安打打回壘上的兩名跑者，他自己隨後也回本壘得分，將比數擴大到9比1。
這是印地安人最近13場比賽的第10勝，先發投手瑟瓦利（Aaron Civale）拿下第5場勝投，創下職業生涯新高。右投的瑟瓦利主投7局只失1分，被打出5支安打，有2次四壞保送，但送出5次三振，防禦率2.91。
紅人先發投手卡斯蒂約（Luis Castillo）沒能延續麥利上一場無安打比賽展現的氣勢，吞下3連敗，目前戰績1勝4敗、防禦率6.42。右投的卡斯蒂約主投4局失掉6分，其中有4分是自責分，他被打出5支安打，送出兩次三振及兩次保送。
紅人的奈昆（Tyler Naquin）面對前東家，在第9局擊出全壘打，是全隊進攻唯一亮點。紅人在前9場比賽中贏了6場，但是在近4場比賽只拿下6分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言