MLB／扭轉前一戰遭完封無安打局面 印地安人9比2勝紅人

美國職棒大聯盟MLB印地安人今天主場迎戰來犯的紅人，赫南德茲在4局下滿壘時揮出清壘三壘安打，助球隊以9比2扳回一城，一洗上一戰遭紅人完封全場無安打之恥。

克里夫蘭印地安人在昨天前一次對陣時遭到辛辛那提紅人投手麥利（Wade Miley）完封，以0比3失利後，今天打擊大爆發，全場揮出11支安打，其中拉米雷斯（Jose Ramirez）、包爾斯（Jake Bauers）及內勒（Josh Naylor）各貢獻兩支。

4局下印地安人以3比1領先時，赫南德茲（Cesar Hernandez）揮出右外野貼著邊線的三壘安打，清光壘上所有跑者，把比數一口氣拉開到6比1。

拉米雷斯在6局下的二壘安打打回壘上的兩名跑者，他自己隨後也回本壘得分，將比數擴大到9比1。

這是印地安人最近13場比賽的第10勝，先發投手瑟瓦利（Aaron Civale）拿下第5場勝投，創下職業生涯新高。右投的瑟瓦利主投7局只失1分，被打出5支安打，有2次四壞保送，但送出5次三振，防禦率2.91。

紅人先發投手卡斯蒂約（Luis Castillo）沒能延續麥利上一場無安打比賽展現的氣勢，吞下3連敗，目前戰績1勝4敗、防禦率6.42。右投的卡斯蒂約主投4局失掉6分，其中有4分是自責分，他被打出5支安打，送出兩次三振及兩次保送。

紅人的奈昆（Tyler Naquin）面對前東家，在第9局擊出全壘打，是全隊進攻唯一亮點。紅人在前9場比賽中贏了6場，但是在近4場比賽只拿下6分。