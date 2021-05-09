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MLB／今日戰績表 克蕭5局未失分勝投道奇得分戰贏天使
MLB今日戰績表
國民 3:4(11局) 洋基
洛磯 8:9 紅雀
海盜 2:3 小熊
教士 1:7 巨人
光芒 3:6 運動家
雙城 3:7 老虎
紅人 2:9 印地安人
釀酒人 6:2 馬林魚
紅襪 11:6 金鶯
水手 8:9 遊騎兵
白襪 9:1 皇家
藍鳥 8:4 太空人
響尾蛇 2:4 大都會
費城人 7:8(12局) 勇士
道奇 14:11 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 紅襪 vs. 金鶯
01:05 國民 vs. 洋基
01:10 響尾蛇 vs. 大都會
01:10 紅人 vs. 印地安人
01:10 釀酒人 vs. 馬林魚
01:10 雙城 vs. 老虎
02:10 白襪 vs. 皇家
02:10 藍鳥 vs. 太空人
02:15 洛磯 vs. 紅雀
02:20 海盜 vs. 小熊
02:35 水手 vs. 遊騎兵
04:05 教士 vs. 巨人
04:07 道奇 vs. 天使
04:07 光芒 vs. 運動家
07:00 費城人 vs. 勇士
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