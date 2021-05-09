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MLB／今日戰績表 克蕭5局未失分勝投道奇得分戰贏天使

聯合新聞網 / 綜合報導
克蕭(中)與隊友擊掌慶祝勝利。 路透
克蕭(中)與隊友擊掌慶祝勝利。 路透

MLB今日戰績表

國民 3:4(11局) 洋基

洛磯 8:9 紅雀

海盜 2:3 小熊

教士 1:7 巨人

光芒 3:6 運動家

雙城 3:7 老虎

紅人 2:9 印地安人

釀酒人 6:2 馬林魚

紅襪 11:6 金鶯

水手 8:9 遊騎兵

白襪 9:1 皇家

藍鳥 8:4 太空人

響尾蛇 2:4 大都會

費城人 7:8(12局) 勇士

道奇 14:11 天使

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 紅襪 vs. 金鶯

01:05 國民 vs. 洋基

01:10 響尾蛇 vs. 大都會

01:10 紅人 vs. 印地安人

01:10 釀酒人 vs. 馬林魚

01:10 雙城 vs. 老虎

02:10 白襪 vs. 皇家

02:10 藍鳥 vs. 太空人

02:15 洛磯 vs. 紅雀

02:20 海盜 vs. 小熊

02:35 水手 vs. 遊騎兵

04:05 教士 vs. 巨人

04:07 道奇 vs. 天使

04:07 光芒 vs. 運動家

07:00 費城人 vs. 勇士

球隊戰績表

太空人

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