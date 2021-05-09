MLB／薛則對洋基狂飆14K 無奈牛棚放火搞砸勝投

國民隊王牌投手薛則（Max Scherzer）繼上一役完投9局趕著陪產後，產子後的今天（9日）面對洋基，他再繳7.1局失1分好投，更送出高達14次三振，可惜比賽末段牛棚無法守成，終場就以3：4被主場的洋基擊敗。

前一天在紐約狂轟11分，國民隊今天的打線難以串連，當然洋基隊先發投手克魯伯（Corey Kluber）的好運也是原因之一，他主投5.2局被敲6支安打及3次保送，卻幸運地僅失2分，另一邊的薛則繳出7.1局僅被敲2安的宰制級表現，只在3局因東岡凱爾（Kyle Higashioka）的陽春砲失1分，飆出14次三振也讓他成功達標生涯第100場雙位數三振，只可惜本季第三勝無法在同日拿下。

This is Max Scherzer's 100th career game with 10+ strikeouts.



It's the 4th inning.#Scherzday // #NATITUDE pic.twitter.com/OzMrk9SLZr — Washington Nationals (@Nationals) May 8, 2021

國民帶著2：1的領先進入第九局，派上本季自責分率不到1的終結者漢德（Brad Hand）上陣，本以為可以穩穩拿下比賽，沒想到他選在今天能量釋放，先是保送了勒梅休（DJ LeMahieu）後，再被賈吉（Aaron Judge）敲出安打攻佔一、三壘，隨後被打擊陷入泥淖的托瑞斯（Gleyber Torres）敲出安打追平比分，薛則的勝投就此告吹，比賽也進入延長加賽。

在本季沿用去年延長賽「突破僵局制」後，第十局2隊都分別把握住機會，將二壘上的打者送回得分，然而來到十一局上半，國民打線無法從洋基後援左投威爾森（Justin Wilson）手中得到分數，再加上自家牛棚雷尼（Tanner Rainey）控球走鐘，一上場就保送兩人上壘，讓托瑞斯再次扮演救命英雄，用一支軟弱的內野安打結束比賽。

雖然沒有拿下勝投，薛則的累積數據也逐漸將他往名人堂之路推進，他的生涯三振數也在今天超車老虎隊傳奇球星羅里奇（Mickey Lolich）的2832次，以2845次名列歷史第20。