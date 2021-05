MLB／薛則對洋基狂飆14K 無奈牛棚放火搞砸勝投

國民隊王牌投手薛則(Max Scherzer)繼上一役完投9局趕著陪產後,產子後的今天(9日)面對洋基,他再繳7.1局失1分好投,更送出高達14次三振,可惜比賽末段牛棚無法守成,終場就以3:4被主場的洋基擊敗。

前一天在紐約狂轟11分,國民隊今天的打線難以串連,當然洋基隊先發投手克魯伯(Corey Kluber)的好運也是原因之一,他主投5.2局被敲6支安打及3次保送,卻幸運地僅失2分,另一邊的薛則繳出7.1局僅被敲2安的宰制級表現,只在3局因東岡凱爾(Kyle Higashioka)的陽春砲失1分,飆出14次三振也讓他成功達標生涯第100場雙位數三振,只可惜本季第三勝無法在同日拿下。

This is Max Scherzer's 100th career game with 10+ strikeouts.



It's the 4th inning.#Scherzday // #NATITUDE pic.twitter.com/OzMrk9SLZr