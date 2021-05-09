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MLB／老鼠傻傻分不清楚 林多吵架理由你信嗎？
大都會隊昨天在延長賽以5：4擊敗響尾蛇隊，不過比賽中林多（Francisco Lindor）與麥尼爾（Jeff McNeil）的爭吵更惹人矚目，林多賽後給出的解釋是，「我說那是紐約老鼠，但麥尼爾認為是浣熊。」
比賽打到7局，林多與麥尼爾在休息區通往休息室的通道中爭吵，隊友見狀也衝入通道中，詳情為何？媒體賽後訪問林多得到的答案是，「說來好笑，我告訴他說我從來沒看過紐約老鼠，所以我們衝進去看老鼠，他氣著說，這才不是老鼠，是浣熊，我們就這樣來回爭執，真是瘋狂。」
麥尼爾的回應也是相同版本，「如他所說，一場關於老鼠還是浣熊的爭執，不過老實說，我認為那是負鼠，不是浣熊，是負鼠。」
引起外界疑惑的是，兩人在7局上才剛發生一次溝通問題，面對一顆中間方向滾地球，游擊手林多與二壘手麥尼爾都想接球，最後由林多傳往一壘，但已來不及，讓對方跑出內野安打。
面對媒體質疑爭吵理由的可信度，麥尼爾說：「大家可以相信自己要相信的，我們是個緊密的團隊，彼此相愛，一群很棒的人、很棒的球隊，我們相處愉快。」
另一個疑點是，第一時間衝進通道的隊友有史密斯（Dominic Smith），林多宣稱大家都想來看老鼠，但是史密斯在2018年作客紅襪隊遇到老鼠時，就曾說過自己討厭這個生物。
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