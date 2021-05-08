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MLB／今日戰績表 大谷單場2長打助天使送道奇4連敗

聯合新聞網 / 整理
大谷今日5支2都是長打，包辦2分打點，助天使9：2贏球，送道奇4連敗，自己則中止5連敗。 美聯社
大谷今日5支2都是長打，包辦2分打點，助天使9：2贏球，送道奇4連敗，自己則中止5連敗。 美聯社

MLB今日戰績表

海盜 2:3 小熊

紅襪 6:2 金鶯

國民 11:4 洋基

響尾蛇 4:5(10局) 大都會

紅人 3:0 雙印地安人

釀酒人 1:6 馬林魚

雙城 7:3 老虎

費城人 12:2 勇士

水手 5:4 遊騎兵

白襪 3:0 皇家

藍鳥 4:10 太空人

洛磯 0:5 紅雀

道奇 2:9 天使

光芒 1:2 運動家

教士 4:5 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 國民 vs. 洋基

02:15 洛磯 vs. 紅雀

02:20 海盜 vs. 小熊

04:05 教士 vs. 巨人

04:07 光芒 vs. 運動家

04:10 雙城 vs. 老虎

06:10 紅人 vs. 雙印地安人

06:10 釀酒人 vs. 馬林魚

07:05 紅襪 vs. 金鶯

07:05 水手 vs. 遊騎兵

07:10 白襪 vs. 皇家

07:10 藍鳥 vs. 太空人

07:10 響尾蛇 vs. 大都會

07:20 費城人 vs. 勇士

09:07 道奇 vs. 天使

球隊戰績表

太空人

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