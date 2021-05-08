MLB／今日戰績表 大谷單場2長打助天使送道奇4連敗

老虎明星一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）今(8)日擔綱4棒一壘手，單場擊出雙安並獲2保送，4次打擊全數上壘，而生涯安打數更以1支之差超越「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的287

2021-05-08 14:30