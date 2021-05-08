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MLB／今日戰績表 大谷單場2長打助天使送道奇4連敗
MLB今日戰績表
海盜 2:3 小熊
紅襪 6:2 金鶯
國民 11:4 洋基
響尾蛇 4:5(10局) 大都會
紅人 3:0 雙印地安人
釀酒人 1:6 馬林魚
雙城 7:3 老虎
費城人 12:2 勇士
水手 5:4 遊騎兵
白襪 3:0 皇家
藍鳥 4:10 太空人
洛磯 0:5 紅雀
道奇 2:9 天使
光芒 1:2 運動家
教士 4:5 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 國民 vs. 洋基
02:15 洛磯 vs. 紅雀
02:20 海盜 vs. 小熊
04:05 教士 vs. 巨人
04:07 光芒 vs. 運動家
04:10 雙城 vs. 老虎
06:10 紅人 vs. 雙印地安人
06:10 釀酒人 vs. 馬林魚
07:05 紅襪 vs. 金鶯
07:05 水手 vs. 遊騎兵
07:10 白襪 vs. 皇家
07:10 藍鳥 vs. 太空人
07:10 響尾蛇 vs. 大都會
07:20 費城人 vs. 勇士
09:07 道奇 vs. 天使
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