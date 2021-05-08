快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

MLB／卡胖生涯安打超越貝比魯斯 3千安是下一目標

聯合新聞網 / 綜合報導
卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯安打數超越貝比魯斯 美聯社。
卡布雷拉（Miguel Cabrera）生涯安打數超越貝比魯斯 美聯社。

老虎明星一壘手卡布雷拉（Miguel Cabrera）今(8)日擔綱4棒一壘手，單場擊出雙安並獲2保送，4次打擊全數上壘，而生涯安打數更以1支之差超越「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的2873安，在大聯盟生涯安打排行榜中獨居45名。

正邁入生涯第19個賽季，可望成為名人堂一員的卡布雷拉，今對戰雙城比賽中，第二局首打席敲出右外野深遠一壘安打，第四局再敲出中外野安打，38歲的卡布雷拉生涯安打數來到2874支，現役球員中僅落後剛遭天使釋出的普荷斯(Albert Pujols)，他以3253支安打再大聯盟安打榜上排名第14位。

卡布雷拉先前接受訪問時說道，自己從來沒有想過能與貝比魯斯齊名，「對我和我的職業生涯來說，我永遠不會把事情視為理所當然，只要我還在場上，無論人們說我是好是壞，那並不重要，我只是做好我的工作，就是這樣。」

目前大聯盟史上僅32位球員達成3000安，除了現役的普荷斯、禁藥役雲纏身的帕梅洛（Rafael Palmeiro）及涉賭的羅斯(Pete Rose)外，達成3000安的球員皆入選名人堂，也成為卡布雷拉努力追尋的目標。

獨居

相關新聞

MLB／印地安人又被無安打！紅人邁利寫紀錄說要休12天

今年的大聯盟賽場上，最不缺的就是無安打比賽，紅人隊34歲左投邁利（Wade Miley）今天面對印地安人隊，以114球投...

MLB／神右、歐提茲強烈反彈 天使釋出普荷斯遭批可恥

天使昨(7)日無預警宣布將準名人堂級的普荷斯（Albert Pujols）釋出，為全聯盟投下一枚震撼彈，也引來同鄉好友馬丁尼茲（Pedro Martinez)、歐提茲（David Ortiz）不滿，都

MLB／用普荷斯取代張育成非豪賭 球評建議印地安人出手

41歲準名人堂球星普荷斯（Albert Pujols）一夕失業，等待能給他更多出賽機會的新東家出現，外界將目光掃向印地安...

MLB／白襪沒有普荷斯容身之處 拉魯沙：我們不適合

41歲準名人堂球星普荷斯（Albert Pujosl）昨天遭天使隊釋出，震驚各界，下一步紛紛幫他打探起新東家，被點名的球...

MLB／面對大谷競爭仍給建議 日媒揭普荷斯俏皮一面

天使昨(7)日宣布釋出普荷斯(Albert Pujols)，引起外界議論紛紛，各界對於球團的做法有褒有貶，今天有日媒報導，揭露普荷斯俏皮的一面，也大力讚賞這位名人堂級球員相當熱心，願意指導與他一同競爭

MiLB／美式捕手養成記 林家正掌握溝通力

過去20多年，台灣80多名挑戰美國職棒的球員裡，捕手是稀有動物；23歲的林家正是最新一位旅美蹲捕的台將，與前輩不同的是，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。