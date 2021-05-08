MLB／面對大谷競爭仍給建議 日媒揭普荷斯俏皮一面

天使昨(7)日宣布釋出普荷斯(Albert Pujols)，引起外界議論紛紛，各界對於球團的做法有褒有貶，今天有日媒報導，揭露普荷斯俏皮的一面，也大力讚賞這位名人堂級球員相當熱心，願意指導與他一同競爭DH位置的大谷翔平。

日媒《日刊體育》駐美大聯盟記者斎藤庸裕透露，自己曾在2018年2月深入天使訓練營訪問普荷斯，卻沒有向球團公關部門報備，而當時正在擦拭裝備的普荷斯也皺起眉頭，斎藤庸裕表示，自己對當下無知且不敬的行為感到懊惱，不過後來再度有機會訪問時，普荷斯不但沒有忘記當時自己的莽撞行為，在採訪結束甚至笑著握著我的手說，「Anytime(隨時可以再來)」。

斎藤庸裕說，普荷斯雖然有種難以接近的氣質，但也有可愛俏皮的另一面，當大谷翔平接受媒體訪問時，普荷斯也時常跟著日本記者喊，「大谷先生(さん，san)」，展現十足親和力，此外面對日本媒體時，普荷斯也會時常向他們鞠躬，表示自己是從大谷翔平身上學來的，「自從大谷來到美國後，我學到了很多日本的傳統。」

另一媒體《體育日本》報導，2018年大谷翔平赴美，曾與普荷斯一同訓練，也大力讚嘆「明明就在調整階段，普荷斯卻一直開轟。」，而當年大谷也採用與普荷斯相似的打擊姿勢。

雖然因為大谷通常以DH身分上場，普荷斯必須時常鎮守一壘，但仍相當熱心給予大谷打擊上的建議，有次天使曾經在作客水手主場比賽時，普荷斯在打擊練習時告訴大谷，打擊的重心要擺前，在飛球球場比較容易轟出去，而到了遊騎兵的主場，則是建議他身體提前打開，重心往後移。

大谷也曾經表示，自己相當崇拜普荷斯多次嘗試不同打擊模式的態度，雖然已屆退休年紀，但每天練習的量也沒有少。而天使為了重返睽違7年的季後賽，也決定將普荷斯遭到釋出，也讓日媒相當感嘆，天使已從「楚奧特（Mike Trout）與普荷斯時代」變成「楚奧特與大谷時代」。