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MLB／洋基單局3失誤種敗因 國民吃6分大局奪勝

中央社 / 紐約7日綜合外電報導
洋基此戰單局發生3次失誤，讓國民吃下6分大局帶走勝利。 美聯社
洋基此戰單局發生3次失誤，讓國民吃下6分大局帶走勝利。 美聯社

MLB國民、洋基之戰，前7局打完兩隊3比3平手，國民8上靠5支安打和洋基發生的3次失誤，吃下6分大局，最終11比4踢館成功。

美國職棒大聯盟MLB華盛頓國民和紐約洋基今天在比賽前6局互轟，兩隊一共揮出5支全壘打，戰成3比3平手，7局雙方都沒有得分，8局上半國民打出大局奠定勝基。

8上包括哈里森（Josh Harrison）的3分砲在內，國民單局出現5支安打，加上洋基奉送的3次失誤，一口氣拿下6分，轉眼以9比3領先洋基，9上蘇鐸（JuanSoto）擊出中外野的兩分砲，將領先擴大到8分，洋基9下臨去秋波要回1分，最終國民仍以7分差帶走勝利。

兩隊先發投手的今天的表現平分秋色，國民的柯賓（Patrick Corbin）投6局，有2次三振、沒有保送，被擊出3支陽春砲在內的4支安打，丟掉3分都是自責分；洋基的泰昂（Jameson Taillon）投6.1局，有5次三振、1個保送，被擊出2支全壘打在內的3支安打，丟掉3分都是自責分，兩人最後都無關勝敗。

此役的勝投是國民第2任投手費尼根（KyleFinnegan），他投1局，三振、保送各1，沒有被擊出安打且無失分；吞敗的則是洋基第3任投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga），他這場比賽只解決1個人，0.1局投球中被擊出1支全壘打在內的4支安打狂失5分，其中有4分是自責分。

洋基的勒梅休（DJ LeMahieu）今天在1下、6下開轟，可惜單場雙響砲的表現沒有辦法讓洋基獲勝。

國民

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